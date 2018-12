MANGLER ÉN: Det var totalt tre kvinnelige ledere på møte. I tillegg til den britiske statsministeren Theresa May nede til høyre og leder for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde oppe til venstre, skulle Angela Merkel også vært avbildet, men hun var ikke til stede på grunn av problemer med flyet over til Argentina. Foto: Daniel Jayo / Getty Images South America

To kvinner og 35 menn på G20-møtets siste «familiebilde»: – Trist

– Jeg blir trist, men dessverre ikke overrasket når jeg ser dette bildet, skriver teknologi- og kvinneforkjemperen Isabelle Ringnes til VG.

Publisert: 02.12.18 16:30

Det siste bilde tatt av lederne under G20 møte i Argentina, viser en skjev kjønnsfordeling. Kun to av de 37 lederne som er avbildet, er kvinner.

– Bildet viser at vi fortsatt har en lang vei å gå, skriver Ringnes på e-post til VG.

Ringnes-datteren har de seneste årene vært en viktig stemme i likestillingskampen, blant annet som intiativtaker til likestillingskampanjen «hun spanderer», som fokuserer på ubevisst kjønnsdiskriminering i næringslivet og samfunnet generelt.

– Bildet beviser nok en gang at vi fremdeles har veldig langt igjen, og at det dessverre fremdeles er altfor få kvinner i maktposisjoner globalt. Selv om vi har mange kvinner i politiske maktposisjoner i Norge, er heller ikke vi fritatt for ubalansen i næringslivet, skriver hun videre.

Ifølge FNs likestillingsindeks ligger Norge på en femte totalt sett, men ifølge en ILO-rapport fra 2015 scorer vi langt dårligere når det kommer til likestilling i arbeidslivet. Her ender vi nemlig opp på plass nummer 50 når det kommer til andel kvinner med erfaring fra lederjobber . Og det etter land som for eksempel Colombia, Jamaica, Nicaragua og Rwanda.

En ny undersøkelse gjort av Senter for likestillingsforskning (CORE), som kartlegger kjønnsbalansen i landets 200 største selskap, viser videre at det bare er 10 % av selskapene som har en kvinnelig toppleder.

– Mange forklarer ubalansen vi ser i dag som et lag fra fortiden, og sier at det garantert vil gå seg til med tiden. Slik er det ikke. Det krever kontinuerlig jobbing og dedikert fokus om vi skal oppnå likestilling, skriver Ringnes.

– se til Norge

Heidi Aven, gründer av She Community, som jobber med med å få flere kvinner inn i ledelsen i næringslivet, reagerer også på den ujevne kjønnsfordelingen på bildet.

– Bildet sier jo sitt, det er få kvinnelige statsråder blant G20-medlemmene. Bildet representerer de historiske, strukturelle maktforholdene i verden, sier hun til VG.

Ifølge fjorårets likestillingsrapport fra Verdens økonomiske forum, går vi bakover i kampen for likestilling. Dersom vi fortsetter i samme takt vil det ta 100 år før kjønnsforskjellene i verden er visket ut, sammenlignet med 83 år i 2016, viser rapporten.

Hva mener du medlemmene bør gjøre for å jevne ut kjønnsfordelingen?

– Jeg tror det er viktig å få personene som sitter på makten, de gode rollemodellene, med på laget dersom man skal klare å skape en endring. Norge er et godt eksempel på et land som har lyktes med å få flere kvinner inn i topp-politikken. G20-landene burde derfor se til Norge i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene innenfor dette området. Utfordringen er dog at det tar tid å få til endringer, ettersom statsråder ofte sitter i flere år før en annen har mulighet til å overta stillingen, sier Aven.

Antall kvinner avbildet på de tidligere gruppebildene 2018–2 (Theresa May, Christine Lagarde)

2017–4 (Angela Merkel, May, Lagarde, Erna Solberg)

2016–4 (Merkel, May, Lagarde, Park Geun-hye)

2015–4 (Merkel, Lagarde, Park, Dilma Rousseff)

2014–4 (Merkel, Lagarde, Park, Rousseff)

2013–5 (Merkel, Lagarde, Park, Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner)

2012–5 (Merkel, Lagarde, Rousseff, Kirchner, Julia Gillard)

2011–4 (Merkel, Lagarde, Rousseff, Kirchner, Gillard)

2010–3 (Merkel, Gillard, Kirchner)

2009–2 (Merkel, Kirchner)

2008–2 (Merkel, Kirchner) Kilde: CNN