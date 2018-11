ÅSTEDET: Her er politiets etterforskere i gang med å granske åstedet der kvinnen skal ha blitt drept og partert Foto: Ritzau

Danske medier: Kvinne funnet drept og partert

UTENRIKS 2018-11-11T15:05:57Z

En kvinne ble funnet drept og partert i den danske byen Hadsund i dag morges. En mann er pågrepet og siktet, ifølge Ekstra Bladet.

Publisert: 11.11.18 16:05

En 28-årig mann fra Hadsund ble i dag fremstilt for forhørsretten i Ålborg og siktet for drap og likskjending etter at en kvinne ble funnet drept i en garasje i byen, ifølge Ekstra Bladet .

Politiet kjenner fortsatt ikke identiteten til kvinnen som ble drept.

Etterforskningsleder Niels Kronborg sa søndag til Ekstra Bladet, at politiet har visse «spor å gå etter med hensyn til hennes identitet.»

28-årigen erklærte seg ikke skyldig til siktelsen om drap og likskjending, ifølge hans forsvarer Mogens Kjær .

I følge siktelsen skal 28-åringen ha drept kvinnen med kniv, for deretter ha begynt å partere henne. Men det fremgår ikke av siktelsen hvor langt parteringen av kvinnen var kommet, ifølge Ekstra Bladet.

Mannen ble pågrepet klokken 05.00 i morges, og kvinnen skal ha blitt drept ca klokken 04.20.

Politiadvokat Peter Rask begjærte lukkede dører i forhørsretten. Grunnen var at de ennå ikke hadde fått avhørt alle vitnene grundig nok, sa han til politiken.dk .