STOR SOM EN ELEFANT: Ifølge forskerteamet fra Universitetet i Uppsala, som fant den til nå ukjente arten, tyder det på at Lisowicia bojani er det største dyret som levde side om side med dinosaurene. Foto: Grzegorz Niedzwiedzki/

Uppsala-forsker fant nytt urtidsdyr

UTENRIKS 2018-11-23T04:27:14Z

Det firbente pattedyret som har fått navnet Lisowicia bojani skal ifølge ekspertene ha bodd side om side med dinosaurer for over 200 millioner år siden.

Publisert: 23.11.18 05:27

Ifølge pressemeldingen fra Universitetet i Uppsala fant forskerteamet de første knoklene som antas å være fra triastiden allerede i 2005. Over 1000 funn senere tyder alt på at det dreier seg om et pattedyr som var like stort som en afrikansk elefant, skriver Aftonbladet .

Ni tonn

Polske Grzegorz Niedzwiedzki, som var en del av forskergruppen fra det svenske universitetet, sier funnet er veldig interessant da man tidligere har trodd at dyrene som levde side om side med dinosaurene var mye mindre i størrelse.

Lisowicia bojani, som er oppkalt etter den polske byen Lisowice nordvest for Krakow der den ble funnet, skal ha veid over ni tonn, antatt høyde var 2,6 meter og dyret skal ha vært 4,5 meter langt. Det betyr at det var over 40 prosent større enn tidligere identifiserte dyr fra samme periode.

Ifølge magasinet Science , der funnet først ble omtalt, sier forskerne at dyret kan ha sett ut som et neshorn som var krysset med en skilpadde.