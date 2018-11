GIKK HARDT: På dette møtet for lokale administratorer (mukhtar) i Ankara onsdag kveld, kom Erdogan med en lang rekke kritiske utspill. Foto: HANDOUT / X80001

Erdogan angriper «den ungarske jøden, George Soros»

2018-11-22

ISTANBUL (VG) Tyrkia og EU skal forsøke å finne tilbake til hverandre. I forkant av møtet går president Recep Tayyip Erdogan som vanlig hardt ut mot Europa.

Nilas Johnsen

22.11.18

Vel vitende om at alt han sier blir rapportert av tyrkiske medier, som nesten utelukkende er regjeringsvennlige, fyrte Erdogan av i et møte for lokale administratorer i Ankara.

I en tale beskyldte han Europa for terrorstøtte , kom med hard kritikk mot Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og angrep den verdenskjente filantropen George Soros.

Aktivister fengslet

Tyrkia er blitt kraftig kritisert for å ha fengslet 14 akademikere og menneskerettsaktivister tilknyttet organisasjonen «Anadolu Kültür». Etter press ble tolv av dem løslatt fra varetekt.

De var alle tilknyttet organisasjonen til Osman Kavala, en aktivist som har sittet over ett år i varetekt uten tiltale. Europarådet har varslet at saken kan ende i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Men Erdogan lar seg ikke påvirke, og går heller til motangrep. Han mener Kavala finansierte terrorister under demonstrasjonsbølgen mot Erdogan i 2013, de såkalte Gez-protestene.

– Personen som finansierte Gezi sitter i fengsel (Osman Kavala, journ.anm.). Og hvem står bak ham? Den kjente ungarske jøden George Soros. Dette er en mann som har fått i oppdrag å splitte nasjoner og knuse dem. Han har så mye penger og bruker dem på det viset, sier Erdogan.

Soros, en amerikansk forretningsmann født i Ungarn av jødiske foreldre, er involvert i en lang rekke veldedige prosjekter verden rundt. Den fengslede Osman Kavala er blitt omtalt som «den tyrkiske George Soros» – men det ble tidligere ment som en hedersbetegnelse.

Godtar ikke kjennelse

Erdogan raser også mot at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har krevd at opposisjonspolitikeren Selahattin Demirtas løslates etter to år som varetektsfengslet.

Erdogan sier kjennelsen ikke er bindende , men Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland sier til VG et Erdogan tar helt feil . Men den tyrkiske presidenten ser ikke ut til å bry seg, og gjentar at Tyrkia ikke vil følge kjennelsen.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har hatt en kjennelse mot vårt land. Vi skal ha brutt rettighetene til en tidligere partileder med bånd til PKK og blod på hendene, sier Erdogan.

Demirtas sitt parti, det prokurdiske HDP, nekter at det er en direkte tilknytning mellom dem og det terrorstemplede PKK .

Angriper EU

Erdogan sier at i europeiske byer får etterlyste terrorister gå fritt, og viser til at Tyrkia krever hundrevis av personer i eksil utlevert , grunnet anklager om støtte til PKK eller til Gülen-bevegelsen som Erdogan mener står bak kuppforsøket mot ham i juli 2016.

– Jeg advarer våre europeiske venner, terroristene som dere elsker så høyt vil vende sine våpen mot dere så snart dere får motstridende interesser, advarer Erdogan.

Man kan undre på timingen for de voldsomme utspillene, for nå holdes ett av de viktigste møtene mellom EU og Tyrkia på lang tid , da Federica Mogherini, visepresident i EU-kommisjonen, skal gjøre et forsøk på å få fart i forhandlinger om blant annet visumfrihet og tollunionen med Tyrkia, etter halvannet år med stillstand og isfront.

Men det er ikke uvanlig at Erdogan tar en hard linje mot Europa i utspill rettet mot egne velgere, mens det samtidig rekkes frem en hånd. Det så man nylig da han besøkte den tyrkiske kansleren Angela Merkel og lovet å jobbe for å bedre forholdet til EU.