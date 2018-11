ADVARER RUSSLAND: Jens Stoltenberg forteller at alle NATO-land har uttrykt støtte til Ukraina etter opptrappingen av konflikten på Krim. Foto: OZAN KOSE / AFP

Krisen på Krim: NATO-Jens krever umiddelbar løslatelse av ukrainske fartøy

USA på sin side kaller Russlands pågripelse av ukrainske marinefartøy for «nok en hensynsløs russisk opptrapping».

Forholdet mellom Russland og Ukraina er svært betent etter at Russland tok tre ukrainske marinefartøy med makt og pågrep 24 ukrainske sjømenn ved Krim-halvøya søndag .

Russerne mener de ukrainske fartøyene krenket deres farvann. Den ukrainske presidenten mener på sin side at man ikke har gjort noe galt, og ber det internasjonale samfunnet straffe russisk aggresjon.

Mandag innkalte FNs sikkerhetsråd og NATO til krisemøter.

NATO-leder Jens Stoltenberg uttrykker på en pressekonferanse at «alle NATO-landene har uttrykt full støtte til Ukraina». Stoltenberg krever også at russiske myndigheter umiddelbart løslater de ukrainske fartøyene og sjømennene.

USA: «Hensynsløs opptrapping»

USA, ved FN-ambassadør Nikki Haley, uttalte under sikkerhetsmøtet at episoden på søndag viser «nok en hensynsløs russisk opptrapping av konflikten» og en «vannvittig brudd på Ukrainas suverenitet», skriver Reuters .

Hun understreker at holdningen deles av president Donald Trump.

Både Russland og Ukraina hadde bedt FN om møtet, ifølge nyhetsbyrået AFP. I forkant av møtet oppfordret EUs utsendinger til Sikkerhetsrådet Russland om å gjenopprette «fri ferdsel» gjennom Kertsjstredet.

Den norske regjeringen ber nå partene i konflikten i Azovhavet om å roe seg ned og respektere internasjonale avtaler. Eksperter VG har snakket med tror situasjonen kan eskalere.

En traktat fra 2003 slår fast at Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet. Russland og Ukraina har vært i konflikt over Krim-halvøya, etter at Russland annekterte området i 2014.

Støtter Ukraina

Mandag formiddag snakket NATO-sjef Jens Stoltenberg med Ukrainas president Petro Porosjenko.

– Stoltenberg uttrykte NATOs fulle støtte til Ukrainas territorielle integritet og deres fulle rett til fri seiling i internasjonale farvann etter internasjonal lov, sa NATO i en uttalelse etter samtalen .

EU-president Donald Tusk kom med hard kritikk mot Russland i en melding han la ut på Twitter .

– Europa står samlet i sin støtte til Ukraina , skrev Tusk.

Russiske myndigheter har på sin side advart mot «hysteri» etter søndagens hendelser:

«Dette er en nøye planlagt provokasjon som fant sted for å skape enda mer spenning i regionen, og en rettferdiggjøring av å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland», heter det i uttalelsen .

Samtidig har også Ukrainas president Porosjenkos forslag om å innføre militær unntakstilstand fått flere til å frykte for demokratiets tilstand i det østeuropeiske landet.

Militær unntakstilstand vil gi regjeringen makt til å hindre demonstrasjoner, regulere media og utsette valg, skriver BBC . Porosjenko reviderte sitt opprinnelige forslag til en unntakstilstand på 30 dager i stedet for 60. Forslaget skal stemmes over i det ukrainske parlamentet mandag.