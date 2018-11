VIL HA LØSNING: Kinas USA-ambassadør Cui Tiankai ytrer håp om å få slutt på handelskrigen mellom USA og Kina. Foto: JIM BOURG / X90054

Kina advarer om negative konsekvenser hvis handelskrigen fortsetter

UTENRIKS 2018-11-28T08:50:41Z

Det er knyttet spenning til om Kina og USA klarer å ta seg mot å løse handelskrigen når de møtes til samtaler under G20-møtet.

Publisert: 28.11.18 09:50

I forkant av G20 -toppmøtet i Argentina har Kina som uttalt mål å rydde opp i den ødeleggende handelskrigen som har herjet mellom Washington og Beijing.

Kinas USA-ambassadør Cui Tiankai ble før han sluttet seg til Kinas G20-delegasjon spurt av nyhetsbyrået Reuters om han tror konservative i USA vil skape større avstand mellom de to verdensledende økonomiene.

Cui slo fast at han verken mener det er mulig eller hensiktsmessig.

– Jeg vet ikke om folk virkelig innser de mulige konsekvensene - påvirkningen, den negative påvirkningen - hvis dette skjer, sa ambassadøren.

G20-møtet, som går av stabelen fredage denne uken, samler finansministrene fra verdens 20 ledende økonomier.

Dro paralleller til 30-tallet

Cui dro videre paralleller til tollkrigene mellom industrialiserte land på 1930-tallet, og viste til at de bidro til at den internasjonale handelen kollapset.

– Historiens lærdommer er fortsatt der. Vi hadde to verdenskriger det forrige århundret, og mellom dem, «Den store depresjonen». Jeg tror ikke noen virkelig vil gjøre et forsøk på å gjenta historien. Disse tingene bør aldri skje igjen, så folk må handle på en ansvarlig måte, sa han.

For to uker siden skrøt USAs Donald Trump av det han mente var et kinesisk steg mot å løse handelskrigen. Etter det havnet imidlertid hans visepresident Mike Pence og Kinas president Xi Jinping i klinsj under et Apec-møte. Apec består av de 21 stillehavslandene og møtes en gang i året.

Visepresidenten latterliggjorde Kinas omstridte handelsprosjektt Belt and Road-initiativ. Xi forsvarte dette og raljerte mot Trumps proteksjonistiske «USA først»-slagord.

– Den er korttenkt og dømt til å mislykkes, sa Xi.

Cui uttalte videre i Reuters-intevjuet at Xi og Trump har «et godt fungerende forhold og personlig vennskap».

Det hvite hus sår tvil

Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa mandag at det er opp til Xi å «trappe opp og komme med nye ideer» for å bryte stillstanden, skriver Financial Times .

– Vi kan ikke se mye forandring i deres tilnærmingen, sa han til pressen.

Kudlow, som er sjef for US National Economic Council, la også til at Xi kan ha mye mer å komme med i samtalen med Trump på tomannshånd.

Advarselen fra Kudlow kommer bare dagen etter at Trump overfor Wall Street Journal slo fast at hvis det ikke blir noen avtale med Kina, vil han innføre toll på ytterligere 267 milliarder dollar verdt av kinesiske importvarer.

I sommer oppfordret både Frankrikes finansminister Bruno Le Maire og Christine Lagarde, sjef for Det internasjonale pengefondet, USA til å droppe handelskrigen med Kina.

Anspent før møtet

Det har i forkant av G20-toppmøtet vært anspent på flere fronter.

Den amerikanske presidenten vurderer å avlyse det planlagte møtet med Vladimir Putin i Argentina etter at Russland søndag kapret tre ukrainske marinefartøy i Svartehavet.

I tillegg vil alles øyne være rettet mot den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, mannen som er mistenkt for å ha beordret det bestialske drapet på journalisten Jamal Khashoggi .

Som det eneste arabiske landet i G20, kan kronprinsen reise til Argentina med full støtte fra nabolandene. Det store spørsmålet blir om noen av verdens øvrige ledere markerer et standpunkt.