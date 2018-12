FORRIGE TOPPMØTE: Jens Stoltenberg og Donald Trump på NATO-toppmøtet i juli 2018 i Brussel. Foto: Yves Herman / Reuters

NATO-toppene blir hjemme på NATOs 70-årsdag

UTENRIKS 2018-12-05T21:48:21Z

BRUSSEL (VG) NATO fyller 70 år i april neste år, men uten å markere det med toppmøte med stats- og regjeringssjefene i «fødebyen» Washington DC.

Publisert: 05.12.18 22:48

Bitre feider preger det personlige forholdet mellom president Trump og flere av de NATO-allierte topplederne i Europa.

Senest denne uken langet Trump ut på Twitter mot Frankrikes president Emmanuel Macron, som skal ha måttet legge bort en planlagt bensinprisøkning etter knallharde protester.

Nå er det klart at Trump ikke får noe jubileumstoppmøte i den amerikanske hovedstaden i 2019. USAs utenriksminister Mike Pompeo har i stedet invitert NATOs utenriksministere til Washington i april 2019 for å markere 70-års jubileet.

NATO-sjef Jens Stoltenberg bekreftet dette i Brussel onsdag.

Avviser Trump-teorien

For 20 år siden feiret stats- og regjeringssjefene NATOs 50 års jubileum i Washington.

– At mange av NATO-lederne i Europa har konflikter med president Trump. Er det derfor man ikke har toppmøte i Washington neste år?

– Overhodet ikke, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg var selv på 60-årsjubileet i Frankrike og Tyskland, så alle jubileer må ikke skje i Washington. Vi kan ha jubileer mange andre steder også. Nå blir det et utenriksministermøte i Washington i april, og trolig et toppmøte senere på høsten 2019, sier Stoltenberg.

Det er den såkalte Washington-traktaten som skal feires i byen hvor den ble undertegnet 4. april 1949. Norge er blant de 12 landene som stiftet NATO.

Ikke berammet

Ifølge Stoltenberg ligger det an til et nytt toppmøte, og en markering av jubileet, sent på høsten i 2019. Men hverken tid eller sted er fastsatt. De to siste toppmøtene har vært i NATOs nye hovedkvarter i Brussel.

Men det er ingen entusiasme i NATO for nye toppmøter etter Trumps opptreden på de to toppmøtene, sier en NATO-diplomat til VG.

Kom for tett på

Heller ikke den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) vil bekrefte at Trumps oppførsel ligger bak beslutningen om å heller holde et utenriksministermøte på jubileumsdagen:

– Nei, det tror jeg på ingen måte. Jeg tror det heller har sammenheng med at vi nettopp har hatt et toppmøte i år. Et nytt toppmøte om bare noen måneder ville komme for tett på. Det er nok derfor man har valgt denne løsningen med et arbeidsmøte og en markering i april, og et nytt møte for statslederne til høsten, sier hun.

Toppmøte-knuser

Den amerikanske presidenten har kalt NATO for «utdatert» , Dette har han senere gått tilbake på, da NATO-sjef Jens Stoltenberg kom på besøk i april 2017.

På sitt første NATO-toppmøte i Brussel i mai 2017, holdt Trump først en tordentale over sine allierte, og i lukkede møter var han enda krassere med land som ikke bruker to prosent av BNP på forsvar.

Senere tok han tak i armen til statsminister Dusko Markovic og presset seg fram, for å komme ved siden av Jens Stoltenberg.

Mer kjeft før nytt toppmøte

Før NATOs toppmøte sist sommer sendte president Trump en skarp melding på Twitter allerede før avreise fra Washington:

– NATO-land må betale MER, USA må betale MINDRE. Veldig urettferdig!

Underveis i toppmøtet, for åpent kamera, konfronterte han NATO-sjef Jens Stoltenberg med byggingen av gassrør fra Russland til Tyskland, en sak som ligger langt utenfor NATOs ansvarsområde.

NATO er «uunnværlig»

Men selv om president Trump ikke er noen stor fan av NATO, sa hans utenriksminister Mike Pompeo her i Brussel tirsdag, at NATO er en helt «uunnværlig» organisasjon:

– Aldri, aldri har en allianse noen gang vært så mektig, og så fredelig. Våre historiske bånd må føres videre, sa Pompeo.