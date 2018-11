INGEN MAT: Reunion er ikke stedet for den sultne for tiden. Foto: Karin Magnus

Stengte veier og tomme matbutikker under bensindemonstrasjoner

UTENRIKS 2018-11-24T14:02:48Z

Franskmennene gjør opprør mot økte bensinpriser. På øya Reunion er det portforbud, stengte veier og hermetikk til middag.

Publisert: 24.11.18 15:02 Oppdatert: 24.11.18 15:13

Den siste uken har flere hundretusener franskmenn tatt til gatene for å protestere mot forslag om økte bensinpriser. I Paris brukte politiet tåregass og vannkanoner for å løse opp en demonstrasjon, ifølge NTB. Demonstrantene kalles «de gule vestene», fordi mange av dem er ikledd gule vester eller jakker.

Regjeringen har foreslått å øke avgiftene på bensin og diesel med henholdsvis 1 eurocent (8 øre) og 4 eurocent (32 øre).

Den franske statsministeren Edoard Phillipe uttalte søndag kveld til tv-kanalen France 2 at regjeringen vil øke bensinprisene som planlagt, men at de merker seg «lidelsen» uttrykt av demonstrantene. Minister for offentlig regnskap Gérald Darmanin uttalte at regjeringen er pliktig til å gjøre den franske økonomien mindre oljeavhengig, skriver NTB.

Kjæresteparet Jan F. Dahl og Karin Magnus er på en måneds vinterferie på den franske øya Reunion utenfor Madagaskar. De forteller om blokkerte veier og tomme butikker. Det har ført til en litt annerledes ferie enn Dahl og Magnus hadde planlagt – også ved middagsbordet.

– Det er ikke noen nød, men det er ting jeg ikke ville kjøpt ellers. Frankrike er et matland, men nå er det hermetikk og kjeks, sier Dahl.

– Det er demonstrantene som bestemmer her.

Portforbud

Paret har en leiebil på øya, men sparer på bensinen så de får levert den før avreise. Nå er det vanskelig å få kjøpt mer bensin på Reunion. De siste dagene har flyplassen ved hovedstaden Saint-Denis vært stengt og det er innført portforbud mellom 21 og 06.

– Vi hadde planer om å se mye her, men vi får ikke gjort det. Leiebilen står i ro og vi er i ro, sier Dahl.

Han understreker at han ikke er sint på demonstrantene.

– Det er jo den sosiale situasjonen i Frankrike som gjør det. Jeg tenker at det er folk som ikke har så mye og som tenker at nok er nok. Det er en symbolsak, men det var dråpen som fikk begeret til å renne over.

Bar bombe

Hver sidevei og rundkjøring er blokkert, forteller Dahl.

– Det er ikke vits i å prøve seg, du kommer ingen vei. De blokkerer med steiner, trestammer og handlevogner med stein oppi.

I byen Angers skapte det kaos da en mann bar en bombe rundt halsen og krevde at bensindemonstrantene skulle slippes inn i presidentpalasset.

Den 45 år gamle mannen viste fram bomben i et bilvaskeri i den vestfranske byen fredag kveld, skriver NTB.

Politiet forhandlet med mannen flere timer ved en parkeringsplass, før han til slutt overga seg.

Totalt 409 personer ble skadd under demonstrasjonene sist helg. 28 av dem er politimenn, militærpoliti eller brannmenn. 14 betegnes som alvorlig skadd. I tillegg har en person mistet livet i forbindelse med demonstrasjonene, ifølge NTB.