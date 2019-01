DØDSULYKKE: Passasjertoget ble truffet av en trailer, eller tilhenger, som blåste av et godstog. Åtte personer mistet livet i ulykken. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Heidi satt i ulykkestoget: – Vi er takknemlige for livet

– De var blodige og hadde slått seg. Da skjønte jeg at situasjonen var verre enn jeg først hadde antatt, forteller passasjer på ulykkestoget i Danmark.

– Søsteren min ropte at vi skulle kaste oss ned på gulvet. I samme øyeblikk lød et skikkelig brak, og vinduene bak oss knuste. Trykket og den harde oppbremsingen gjorde at vi ble kastet ned på gulvet, forteller Heidi Langberg Zumbusch til VG.

Hun var om bord i ulykkestoget på Storebæltsbroen i Danmark onsdag. Åtte personer mistet livet , da en tilhenger falt av et godstog , og traff et passasjertog med 134 personer om bord.

Storebæltsbroen er en veistrekning på rundt 18 kilometer, som forbinder øyene Fyn og Sjælland.

– Først ble vi veldig forvirret, fordi vi ikke visste hva som hadde skjedd. Barn gråt, men da vi merket at selve ulykken var over, ble det raskt rolig. De som hadde overskudd tok seg av dem med mindre skader, eller beroliget dem som trengte det, mens personalet forsøkte å få et overblikk over situasjonen, sier Zumbusch.

Hun reiste sammen med søsteren sin Karina og niesene Claudia på 18 og Celina, som er elleve år.

– Først skjønte jeg ikke at noe var galt, og min første tanke var å trøste Celina. Deretter var jeg redd for å være på broen. Jeg lider av fryktelig høydeskrekk, og tanken på å være der oppe ga meg en fryktelig kvalme. Etter hvert kom det folk ut fra kupeen foran oss. De var blodige og hadde slått seg. Da skjønte jeg at situasjonen var verre enn jeg først hadde antatt. Plutselig var høydeskrekk en ubetydelig bagatell, forteller Zumbusch.

Tiden sto stille

Før ulykken hadde de fire blitt tilbudt seter lenger frem i vognen, men takket nei, fordi det var mer plass til bagasje der de satt.

– Hadde vi kun hatt en liten koffert hver, hadde vi sittet i kupeen der folk enten omkom eller ble skadet, sier Zumbusch.

En medpassasjer som hadde vært i den hardest rammede kupeen fortalte Zumbusch at han måtte krabbe over noen døde for å hjelpe andre.

– Hva så du rundt deg?

– Da rutene knuste, ble vognen fylt med glasstøv. All bagasjen lå spredd rundt. Vinden hylte inn gjennom de knuste rutene, og det ble kaldt. Folk blødde på grunn av glasset, men så ikke ut til å ha alvorlige skader.

Zumbusch og reisefølget hennes satte seg ut i gangen mellom dørene, for der var det mindre glass. Hun anslår at det gikk rundt to timer fra ulykken til de satt på bussen på vei til et badeland, som ble brukt som midlertidig krisesenter.

– Tiden var noe merkelig, som om den liksom ikke eksisterte. Vi ventet i ro, til det var mulig å komme seg ut. Vi visste at vi var på en bro, og at vinden raste, så vi skulle ikke ut før politi og redningsmannskap kunne få oss sikkert i land, sier hun.

Takknemlig for livet

Zumbusch roser togpersonalet og alle som hjalp til.

– Det hele foregikk utrolig profesjonelt. Det var svært beroligende for oss, sier hun.

Den danske havarikommisjon tror at en tilhenger blåste av godstoget da passasjertoget passerte i høy hastighet. Det var kraftig vind da ulykken skjedde.

Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR, skriver i en e-post til VG at det er vanskelig å kommentere denne ulykken uten å kjenne Havarikommisjonens konklusjoner.

– I Norge frakter godsoperatørene på jernbanen for det meste lukkede containere som beskytter godset mot ytre forhold på en helt annen måte. Med andre ord harde vegger og ikke presenning, som kan ha vært tilfelle i Danmark, sier Skarpen.

Dette er den verste togulykken i Danmark på 30 år. 25. april 1988 mistet åtte personer livet og 72 ble skadet da et tog sporet av i Sorø.

Zumbusch forteller at de takket nei til krisehjelp rett etter ulykken, men takket ja dagen etter, da alvoret hadde gått opp for dem.

– I dag har virkeligheten gått opp for meg. Vi var ti meter fra døden, så vi er takknemlige for livet. Samtidig er vi lei oss på vegne av dem som ikke var så heldige og de etterlatte, sier hun.