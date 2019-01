IKKE VERDENS ELDSTE: Jeanne Calments datter Yvonne må ha stjålet og overtatt morens identitet i 1934, angivelig for å unndra seg arveskatt, hevder russiske forskere nå. Foto: uncomp

Russiske forskere: - Verdens eldste jukset og svindlet

Den franske kvinnen Jeanne Calment hevdes å ha vært verdens eldste da hun døde 122 år gammel i 1997. Men ny forskning sår tvil om verdensrekorden.

Det finnes noen få tilfeller der det hevdes at en person har overlevd Calments 122 år og 164 dager lange livsløp, men ifølge Guinness rekordbok er Arles-kvinnen det mennesket som har levd lengst og med en fødselsattest som bevis.

Nå utfordres rekorden av to russiske forskere. Matematiker Nikolai Zak og geriatriker Valerij Novoselov er kommet fram til at Jeanne Calments datter Yvonne må ha stjålet og overtatt morens identitet i 1934, angivelig for å unndra seg arveskatt.

Offisielt var det datteren som døde dette året – av brysthinnebetennelse.

Men forskerne har ettergått biografier og intervjuer med den påstått verdens eldste, som artig nok hevdet at daglige doser med sjokolade, olivenolje, portvin og en sigarett i ny og ne – var oppskriften for et langt liv.

Zak og Novoselov mener å kunne påvise en lang rekke påfallende forskjeller mellom Calments identitetskort fra 1930-tallet og hennes utseende i senere år. De argumenterer også med at Calments i senere år av sitt liv skal ha beordret brenning av ungdomsbilder av seg.



Dersom det stemmer at det var datteren Yvonne som takket for seg i 1997, skjedde det i så fall i en alder av noe mer beskjedne 99 år.

Påstandene om identitetstyveri, forsikringssvindel og rekordfusk blir møtt med både kritikk og anerkjennelse.

Blant skeptikerne er den daværende ordføreren i Calments hjemby Arles, Michel Vauzelle. Han omtaler rapporten som «fullstendig umulig og latterlig». Atter andre tar til orde for å komme til bunns i saken ved å grave opp både mor og datter og ved hjelp av DNA-analyser avgjøre saken en gang for alle.