JOBBET FOR TRUMP: Få utenfor Trump-familien var så tett på Donald Trump som det Michael Cohen var. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Buzzfeed: Trump ba Cohen lyve til Kongressen

UTENRIKS 2019-01-18T19:38:19Z

En gang var han Donald Trumps personlige advokat, «fikser» og forretningsmannens mest lojale mann. Nå blir han av mange sett på som den «farligste» mannen for Donald Trump.

– Det er det vel liten tvil om at han er, svarer USA-ekspert og høyskolelektor Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania.

Han utdyper:

– I og med at av de spesialetterforsker Robert Mueller har tilgang til er Cohen den som har vært lojal mot Trump lenge før han ble presidentkandidat. Han er også den Trump har brukt når han har hatt ting han ønsker skulle forsvinne.

Michael Cohen sa det selv på denne måten i et intervju med ABC News for åtte år siden:

– Dersom noen gjør noe Mr. Trump ikke liker, gjør jeg alt i min makt for å løse saken til Mr. Trumps fordel. Dersom du gjør noe galt, kommer jeg etter deg og tar deg i nakken og slipper ikke taket før jeg er ferdig. Jeg beskytter Mr. Trump.

I dag har pipa til advokaten som startet å jobbe for Donald Trump i 2006 fått en annen lyd:

– Jeg angrer virkelig på min blinde lojalitet til en mann som ikke fortjener det, tvitret advokaten torsdag.

Timer senere publiserte Buzzfeed en sak der de hevder at presidenten personlig ba Cohen lyve til Kongressen. De siterer to anonyme etterforskerer på påstanden.

Donald Trump ba ikke sin tidligere advokat Michael Cohen om å lyve til Kongressen, forsikrer Trumps nåværende advokat Rudy Giuliani.

Enhver slik påstand er kategorisk falsk, heter det i en uttalelse fra Giuliani fredag kveld:

Da Kongressen ønsket å stille Richard Nixon for riksrett, før han trakk seg som president, var nettopp det å be andre lyve på hans vegne for å hindre en etterforskning en av årsakene.

Cohens påstander

I april i fjor raidet FBI kontoret og hjemmet til Michael Cohen. Nøyaktig hva de fant der er foreløpig ukjent, men at det var nok til å tiltale Cohen vet vi. Det vi også vet er at han snudde mot Trump og inngikk et samarbeid med påtalemyndigheten.

Siden har kommet flere drypp om hva Cohen vet, og hva han skal har gjort for Donald Trump:

Cohen skal senere i år starte en treårig fengselsdom har fikk blant annet for å ha betalt ut hysjpenger til pornoskuespillerinne Stormy Daniels og Playboy-modell Karen McDougal. Begge hevder å ha hatt seksuelle forhold med Trump. Betalingene er et brudd på reglene for valgkampfinansiering, og både Cohen og påtalemyndigheten hevder det var Trump som beordret utbetalingene. Presidenten selv nekter for dette.

Cohen skal ha fortalt etterforskere at Donald Trump visste om møtet hans sønn, hans svigersønn og hans tidligere kampanjesjef i juni 2016 hadde med en russisk advokat, med tilknytninger til Putin, som skal ha lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Presidenten har nektet for at han visste om dette møtet.

Cohen ba i 2016 om hjelp fra Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til å få fart på et prosjekt for å få bygd et «Trump Tower» i Moskva. Dette var samtidig som Trump kjempet om å bli president i USA. Cohen har senere innrømmet å i en høring i Kongressen ha løyet om når disse planene ble skrinlagt.

Fredag kom altså nyheten om at Trump skal ha bedt Cohen om å lyve til Kongressen om at planene ble lagt på is flere måneder før de faktisk skal ha blitt det. Da valgkampen pågikk nektet Trump for at han hadde noen forretningsinteresser i Russland. Cohen skal ha innrømmet dette overfor Muellers etterforskere da de kunne vise til andre vitneutsagn, e-poster og tekstmeldinger som viste det samme. I dag har han på Twitter igjen hevdet at Cohen er en løgner.

Denne uken ble det også kjent at Cohen hevder å ha betalt penger for å manipulere meningsmålinger i Trumps favør. Ifølge Wall Street Journal dreide seg om en nettbasert CNBC-måling om viktige næringslivsledere i 2014, og en nettbasert undersøkelse av populariteten til potensielle presidentkandidater året etter. Cohen skrev på Twitter at han utbetalte pengene på ordre fra Trump selv.

Større puslespill

Presidentens tidligere advokat skal etter planen vitne i en høring i Kongressen 7. februar. Han har lovet å gi en «fullstendig og troverdig» fremstilling av sitt tidligere arbeid for Trump

- Vi vet at Cohen vet. Derfor er det spennende å høre hva han har å si, men det er ikke det samme som at vi kan stole på alt han sier uten at det har støtte i annen dokumentasjon, påpeker politisk historiker Hallvard Notaker.

Han påpeker også at en av de få stedene det ikke kommer lekkasjer fra i Washington, D.C. er kontoret til spesialetterforsker Robert Mueller. Det gjør at det er vanskelig for folk på utsiden å vite hvor skadelig enkeltopplysninger som kommer frem er for presidenten.

- Vi vet jo ikke hvilke argumentasjonsrekke Mueller kan putte enkeltopplysninger inn i. Vi har sett noen enkelte brikker, men ikke det større puslespillet. Dersom opplysningene til Cohen bekreftes av annen dokumentasjon så er det langt mer alvorlig for Trump enn dersom Muller må bygge på Cohen alene, sier Notaker, som tror mange av de som spekulerer i hvor «farlig» Cohen kan bli for Trump foreløpig famler i mørket.

Tror Trump kan overleve

Ketil Raknes peker også på at det er ingen selvfølge at Trump blir felt som president selv om Michael Cohen sitter på informasjon som gjøre at spesialetterforsker Mueller kan legge frem bevis på at Trump har handlet kriminelt, eller forsøkt å hindre etterforskningen.

– Det eneste som kan fjerne presidenten er at republikanerne i Kongressen vender seg mot ham, men så lenge Trump er populær blant republikanske velgere så vil de ikke våge å røre ham, sier Raknes, og understreker at det gjelder selv om det altså blir bevist at Trump har handlet kriminelt.

Grunnen til det er at de da er redde for å få miste velgerne i sine distrikter og stater. Først dersom velgerne vender seg mot Trump tror Raknes at republikanerne i Kongressen vil våge å felle presidenten i en riksrett.

Og det er langt ifra sikkert at de republikanske kjernevelgerne kommer til å gjøre selv med en knusende rapport fra Mueller. Trump har lenge gjort alt han kan for å undergrave Muellers troverdighet, og få det til å fremstå som en heksejakt på presidenten. Målet med det er at så mange som mulig ikke skal tro på spesialetterforskeren den dagen han legger frem rapporten.

– En normal politiker ville kanskje «tatt en Nixon» og trukket seg dersom det kommer en rapport som viser at han har gjort noe kriminelt, men det kommer aldri Trump til å gjøre, mener Raknes.