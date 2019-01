Mary Anns sønn ble drept: Trump og jeg kjemper den samme kampen

MESA, ARIZONA (VG) Mary Ann Mendozas politisønn Brandon (32) ble drept av en udokumentert immigrant. Hun kjemper for at vennen Donald Trump skal få bygget grensemuren mot Mexico.

– Jeg er svært positiv til at det er shutdown i det amerikanske statsapparatet . Jeg ville gått uten betaling resten av livet hvis jeg kunne få min sønn tilbake. Muren vil gjøre det tryggere for alle amerikanske borgere, sier Mary Ann Mendoza mens hun tviholder på et innrammet bilde av sin sønn.

Hun har tatt oss med til en park i et fattig område av Mesa hvor sønnen satte dype spor etter seg. Guerrero-parken er full av moderne, skinnende lekeapparater som Brandon skaffet pengene til.

Noen meter over bakken, ved et par overvåkingskameraer, henger Brandons politiskilt-nummer, som for å fortelle at han fortsatt passer på dem. En baseballbane her har også fått hans navn.

– Han var en helt utrolig sønn. Som mor gjorde han meg stolt hver dag. Etter hans død, har jeg hørt hundrevis av historier om hvordan han endret folks liv, sier hun.

I et hjørne av parken står et stort, amerikansk flagg. På gjerdet henger et stort bilde av ham. Det er friske blomster her. Det står et par julenissenissefigurer på bakken.

Naboene passer på, selv 4,5 år etter Mary Ann fikk samtalen som er alle foreldres verste mareritt.

Telefonen på nattbordet duret klokken tre på natten. Like etter kom politiet på døren. Hun ble fraktet til sykehuset. Han døde på operasjonsbordet like etter.

Tidligere på kvelden front til-front-kolliderte Brandon Mendoza – på vei hjem fra vakt - med en mann i alkoholrus, som hadde kjørt i feil fil på motorveien i rundt fire mil.

Den udokumenterte immigranten – eller «illegal alien» som Mary Ann konsekvent kaller denne gruppen mennesker – omkom i den voldsomme kollisjonen.

Siden har Mary Ann Mendoza dedikert mye av sitt liv til kampen mot ulovlig innvandring – gjennom organisasjonen «Angel Families», som består av pårørende av dem som ble drept av mennesker uten oppholdstillatelse i USA.

Trump sa i fjor at «dette er familiene som mediene ignorerer» .

– Dette skulle aldri ha skjedd min sønn. Og det skulle aldri ha skjedd den som kommer til å bli drept i dag, i morgen eller i uoverskuelig fremtid. Hvor mange amerikanske liv skal tas før det reagerer? sier Mary Ann Mendoza.

Så snakker vi om det som kanskje er den største utfordringen med hele debatten: Tall og statistikk. Mary Ann Mendoza presenterer statistikker på hvor ofte illegale innvandrere begår kriminalitet i USA. Disse tallene er tilbakevist av en rekke institutter og faktasjekkere i store medier.

Et av tallene som hun bruker, og som hun ga Donald Trump og som han senere har benyttet, er at 63 000 amerikanere er blitt drept av illegale immigranter siden 9/11-angrepene i 2001.

Da Trump fikk forelagt dette tallet av Mendoza i et møte i Det hvite hus i mars, spurte han henne om det var sant.

Hun forklarte Trump senere at det var et konservativt anslag og at det trolig dreier seg om flere. Dette har Trump senere gjenfortalt som en sannhet.

– Trump og jeg kjemper den samme kampen. Han har sagt til meg mange ganger at Brandon ikke døde forgjeves. Han har fortalt at han kommer til å kjempe for Brandons minne, sier Mendoza, som forteller om en president som alltid tar seg tid og som husker både henne og sønnens historie.

Hun skrev to brev til Barack Obama da han var president. Han svarte aldri, sier hun.

Da Trump introduserte henne på møtet i mars, sa han at de hadde vært venner lenge.

– Han er helt annerledes med oss enn han er foran TV-kameraene kamera eller med politikere. Han er en snill, omtenksom mann som bryr seg om Amerika, sier Mendoza, som ble invitert inn på Det ovale kontor av presidenten.

Da vi snakker om at tallene hun bruker er tilbakevist , svarer hun at hun har fått dem fra National Sheriffs Association. Hun sier at de har fortalt henne at det er snakk om 25 menneskeliv daglig.

– Jeg tok det tallet og delte på to, fordi jeg jeg ville være konservativ med måten jeg brukte det på. Men det veldig, veldig vanskelig å få tak i den korrekte statistikken, fordi politiet i en del saker ikke har lov til å spørre om hvilken oppholdsstatus folk har. Da er det raseprofilering, sier Mendoza.

– Mange undersøkelser og statistikker viser at udokumenterte immigranter begår færre kriminelle handlinger enn amerikanere?

– Du kan ikke bruke statistikk på den måten. Det er et villedet argument om mennesker som aldri skulle vært her i utgangspunktet. Mitt poeng er at null er et tall som jeg aksepterer fra en illegal kriminell som kommer inn i landet. Og for det andre, man er en drittsekk hvis man synes at det er ok at de begår én eneste forbrytelse. Man er en drittsekk hvis man synes det er ok at min sønn ble drept. Og husk, når det skjer med deg, så jeg vil jeg være der for deg, og jeg vil alltid kjempe for at det ikke skjer igjen.

Det paradoksale er at i nabolaget vi sitter, hvor hennes sønn var så populær, er fullt av illegale immigranter. Det vet Mary Ann veldig godt. Hun kan peke ut husene hvor de bor.

– Min sønn visste det også. Jeg har aldri vært den typen som sier at «hvis du er i landet ulovlig, så må du for pokker komme deg ut». Jeg forstår at folk kommer hit for et bedre liv. Jeg er ikke hjerteløs. Jeg forstår hva som skjer i verden. Min kamp handler om illegale «aliens» som begår kriminalitet, sier Mendoza.

Samtidig mener hun at nok er nok, og at USA ikke kan ta imot flere.

– Jeg vil ha en sikker grense som betyr at de som blir deportert ikke kan komme tilbake og fortsette å begå forbrytelser. De som allerede er her, må få søke om opphold. Noen har vært her i 15-20 år, er etablerte i landet og lever produktive liv, sier Mendoza, som samtidig vil ha strenge krav til dem som får lov til å bli i USA. En overtredelse, og de bør ryke ut, mener hun.

På kvelden inviterer hun oss hjem. Uansett hvor vi beveger oss i det romslige huset, henger det minner om Brandon. Hun har en hel vegg dekorert med bilder og utmerkelser. Ved peisen står de sorte skinnstøvlene han hadde på seg da han ble drept.

På et bord ligger fotoboken som han hadde laget fra sine mange reiser, blant annet til Hawaii, der han og moren tilbragte sin siste ferie sammen.

Mary Ann forteller historien om sønnens drapsmann, som begikk flere kriminelle handlinger mens han var i USA, som ble forsøkt deportert, men som tilbake i 2002.

– Han var på flukt frem og tilbake. Så ble han pågrepet ved grensen i 2002 og fraktet tilbake til Colorado, hvor han hadde bodd. Dommeren ga ham en smekk på fingeren og sa «du er dårlig nytt», men likevel lot de ham gå, hevder hun.

– Det triste er at selv om han ble deportert, så var det ingen måte å holde ham ute på. Her i Arizona er det 500 kilometer med bare et stålgjerde på grensen, og noen steder er det ingenting. Dette er realiteten jeg forsøker å fortelle amerikanere. Sannheten er at vi ikke har en trygg grense.

Hun slakter demokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer som hun mener gir blaffen i amerikanske liv i den pågående shutdown-krangelen. Hun kaller det «galskap». Hun snakker om en «ettergivenhet» mot innvandrere.

– Tror du at muren vil bli bygget under Trump?

– Ja.

– Migrantkaravanen, muren og innvandring ble Trumps viktigste sak i mellomvalget. Likevel tapte republikanerne 40 seter i Kongressen. Tror du dette er en vinnersak for ham?

– Vel, jeg vet at han forteller sannheten. Jeg vet at dette er realiteten. Men folk blir indoktrinert fra skolealder av det liberale tankesettet. Hvordan kan folk tro på alt det søppelet? Hvis du er en amerikansk politiker som er valgt av det amerikanske folk, og kjemper for illegale «aliens», så er det bare idiotisk, sier Mendoza, og fortsetter:

– Demokratene vil aldri gi Trump penger til muren. Det vil bety at han var suksessfull. De planlegger for presidentvalget i 2020 slik at de kan si at «hans største valgkampløfte var muren og han sviktet deg». De bryr seg ikke om det amerikanske folket. Det er virkelig en trist ting.

– Hvis Trump ikke får bygget muren, har han da vært en mislykket president, siden dette var hans største løfte?

– Han er ikke mislykket. Han prøver alt han kan, men han blir blokkert, han blir stoppet. Han blir jo saksøkt uansett hva han gjør.

– Trumps kritikere sier at muren er et forfengelighetsprosjekt for ham?

– Forfengelighetsprosjekt....? Mange har også sagt at dette er en iscenesatt krise, men at min sønn er borte for meg er ikke en iscenesatt krise.