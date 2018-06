STJERNEMØTE: Reality-stjernen Kim Kardashian besøkte Det hvite hus og president Donald Trump for å diskutere fengselsreform i forrige uke. Nå har hun oppnådd det hun kom for. Foto: WHITE HOUSE

Trump lyttet til Kim Kardashian og omgjør narkodom for oldemor

Publisert: 06.06.18 19:20 Oppdatert: 06.06.18 20:32

UTENRIKS 2018-06-06T17:20:37Z

President Donald Trump har omgjort livstidsdommen til en narkodømt kvinne etter oppfordring fra realitystjernen Kim Kardashian.

Det bekrefter Det hvite hus i en uttalelse onsdag.

Det er ikke klart om kvinnen er løslatt.

Alice Marie Johnson (63) har allerede tilbrakt over 20 år bak murene etter å ha blitt dømt for kokainsmugling i 1996.

TV-stjernen Kim Kardashian har deltatt i en kampanje for å få Johnson løslatt. Etter møtet skrev flere medier at TV-stjernen skal ha bedt presidenten om å benåde en 63 år gammel oldemor, Alice Johnson, som soner livstid i fengsel etter en narkotikadom og dermed ikke er kvalifisert til prøveløslatelse.

Men i sin uttalelse har Det hvite hus på sin side også vektlagt at Johnson har vært en mønsterfange og arbeidet hardt for å rehabilitere seg selv.

– Johnson har også vært en mentor for sine medfanger, heter det.

– Beste nyhet noensinne!!, skrev Kardashian på Twitter etter at nyheten ble kjent onsdag.

I følge magasinet Vanity Fair hadde Kim Kardashian West (37) og presidentens seniorrådgiver, Jared Kushner, i månedsvis har vært i kontakt , noe som altså resultere i et besøk i Det hvite hus og et møte med Donald Trump.

I et intervju med nyhetssiden Mic , fortalte Kardashian tidligere i mai om årsaken til at hun har engasjert seg i saken.

– Jeg har vært i kontakt med Det hvite hus og prøver å få saken hennes på presidentens pult og finne ut hvordan vi kan få henne ut. Det er et gigantisk steg fra der vi startet, da saken ikke engang var på radaren deres, sier hun.

I dette intervjuet la hun ikke skjul på at hun ønsker å bruke sin påvirkning som kjendis til å hjelpe andre.

– Der jeg er i livet nå, å bruke penger på materialistiske ting, tilfredsstiller meg ikke lenger slik det pleide, sier hun.

Den siste tiden har Trump benådet flere fanger. For få dager siden benådet han den konservative kommentatoren Dinesh D'Souza, som var dømt for brudd på valgfinansieringsloven. Han har også benådet den avdøde verdensmesteren i tungvektsboksing Jack Johnson, over 100 år etter at han ble ilagt det mange mente var en rasistisk motivert dom. Skuespilleren Sylvester Stallone har ført en kampanje for å få renvasket Johnsons navn, og Trump har forklart at han ble kjent med saken som følge av en telefonoppringing fra Stallone.

Trump har også benådet den tidligere sheriffen Joe Arpaio, som støttet ham under valgkampen, Scooter Libby, som var kontorsjef for tidligere visepresident Dick Cheney, og en marinesoldat som var dømt for å ha fotografert hemmelige deler av en ubåt.

I mai sa han også at han vurderer å omgjøre dommen mot tidligere guvernør Rod Blagojevich, som soner 14 år for korrupsjon, og kjendis-innrederen Martha Stewart, som for flere år siden sonet fem måneder i fengsel for innsidehandel.