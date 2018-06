GOD TONE: Stemningen var god da Nord-Koreas leder Kim Jong-un og basketballstjernen Dennis Rodman fulgte en basketballkampmellom tidligere NBA-spillere og nordkoreanske spillere i Pyongyang i januar 2014. Foto: KCNA / AFP

Felles venn av Trump og Kim tok til tårene

Publisert: 12.06.18 08:55

Dennis Rodman dro til Singapore for å få med seg det historiske møtet mellom hans to venner Donald Trump og Kim Jong-un. Møtet ble emosjonelt for basketballstjernen.

Rodham stilte opp på CNN for å beskrive møtet, og var åpenbart rørt da hans to venner tok hverandre i hendene. Rodham måtte tørke tårene bak svarte solbriller under intervjuet.

– Det er en fantastisk dag. Jeg er her for å se det. Jeg er så glad, sa Rodman, som for anledningen hadde på seg den karakteristiske røde «Make America great again» capsen fra Trumps valgkampanje.

Rodman har over tid forsøkt å få de to statene til å legge ned stridsøksen . I 2014 ble han drapstruet etter at han oppfordret amerikanske myndigheter til kontakt med Nord-Korea .

– Men jeg holdt hodet høyt hevet. Jeg visste at det kom til å bli forandring. Jeg var den eneste som trodde det.

– Trump ser utenfor boksen

Rodman er trolig den eneste personen i verden som er venn av både Trump og Kim.

Basketballstjernen har deltatt i Trumps TV-serie «The Celebrity Apprentice» og under den amerikanske valgkampen var han en uttalt støttespiller av Trump. Nå hyller han presidenten for innsatsen i arbeidet mot samarbeid med Nord-Korea.

– Donald Trump burde applauderes for at han så utenfor boksen, mener Rodman.

– Hvis Kim Jong-un og Donald Trump forstår hverandre og har et komfortabelt forhold - smiler, ler og tuller- så kan det ikke bli krig. Det må bli noe alle er komfortable med, mener han.

Glad i nordkoreansk kultur

Basketballstjernen har vært på flere besøk til sin venn Kim i Nord-Korea, der de har dyrket sin felles interesse for basketball, i tillegg til å synge karaoke og dra på rideturer sammen. Det har fått ham til å ønske å hjelpe Nord-Korea.

– Da jeg ble kjent med kulturen og situasjonen, følte jeg meg veldig hjemme. Jeg tror det at Trump vil kunne forstå at det Nord-Koreanske folket har et hjerte, en sjel, karisma og kjærlighet for hverandre.

Det har vært spekulert i om Rodman har hatt en finger med i spillet under forhandlinger om løslatelse av amerikanere som har sittet fengslet i Nord-Korea.

– La oss bare håpe på det beste. Vi trenger ikke et mirakel, vi trenger bare at dørene åpnes og at verden blir et bedre sted. Kjære, det er det hele, konkluderer Rodham.