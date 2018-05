ANKLAGES: Eric T. Schneiderman har saksøkt The Weinstein Company og fremstått som en tydelig figur i metoo-kampanjen. Nå anklages han selv for fysiske overgrep. Foto: Mary Altaffer / AP

Statsadvokaten i New York anklages for mishandling

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 08.05.18 02:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-08T00:49:49Z

Fire kvinner anklager statsadvokat Eric T. Schneiderman, som har vært en tydelig stemme i metoo-kampanjen, for å ha mishandlet dem fysisk.

I tidsskriftet The New Yorker forteller de fire kvinnene, som alle har hatt et forhold til Schneiderman, at statsadvokaten i delstaten New York skal ha slått dem og tatt kvelertak på dem, ofte etter å ha drukket.

Selv nekter Schneiderman for anklagene.

– Jeg har på privaten, i intime forhold, vært med på rollespill og andre seksuelle aktiviteter. Jeg har ikke overfalt noen. Jeg har ikke vært med på ufrivillig sex. Det er en linje jeg aldri ville ha krysset, sier statsadvokaten til The New Yorker.

Schneiderman har vært en viktig stemme i metoo-kampanjen. I februar saksøkte han, på vegne av delstaten New York, Hollywood-produsent Harvey Weinsteins selskap The Weinstein Company for ikke å ha beskyttet sine ansatte.

Schneiderman er kjent som en forkjemper for kvinners rettigheter og en Trump-motstander, skriver New York Times .

To av kvinnene står fram med navn i magasinet, Michelle Manning Barish og Tanya Selvaratnam. De sier ifølge NYT at de oppsøkte medisinsk hjelp etter de påståtte episodene med kvelningsforsøk og slag. En tredje kvinne hevder hun ble slått hardt i ansiktet, mens en fjerde kvinne sier hun har hatt lignende opplevelser.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo er blant dem som nå krever Schneidermans avgang, melder Reuters .

Denne artikkelen handler om USA