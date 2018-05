Trump sier Kim-møtet kan bli avlyst: – Vi vet snart om det blir noe av

DET HVITE HUS (VG) Sør-Koreas president Moon Jae-in kom tirsdag kveld til Det hvite hus – til det som skulle være en forberedelsesmøte før Donald Trumps planlagte samtaler med Kim Jong-un. Nå omtales det som et krisemøte.

Det hevder flere amerikanske medier i forkant av tirsdagens presidentmøte i Det hvite hus. De sier Moon brukte møtet til å forsikre Trump om at en diplomatisk løsning fremdeles er mulig.

VG var til stede da den sørkoreanske presidenten ankom Det hvite hus tirsdag kveld, norsk tid. Få sekunder før bilen hans rullet inn foran Vestfløyen kom Donald Trump ut døren for å ta imot sin kollega.

En av reporterne som sto bak det midlertidig oppsatte gjerdet som holdt media på 15 meters avstand ropte og spurte om det blir noen tur til Singapore, der Trump og Kim etter planen skal møtes.

– Vi vet snart om det blir noe av, ropte Trump og slo ut med armene, før Moon steg ut av bilen og de to håndhilste og gikk inn i Det hvite hus.

Der skal de to ha samtaler i Det ovale kontor, samt spise lunsj sammen.

Kan bli avlyst, eller utsatt

Moon har vært viktig for å i det hele tatt få til avtalen om et møte mellom den amerikanske og den nordkoreanske presidenten. Det var hans folk som i mars kom til Washington, D.C. for å overrekke invitasjonen til Trump fra Kim.

Trump takket ja i et håp om at møtet skal lede til en avtale om nordkoreansk nedrustning. Kim har antydet at han, under visse forutsetninger, kan gå med på dette. Han har også invitert eksperter og journalister til å være til stede under nedleggelsen av et atomanlegg i Nord-Korea.

Møtet skal altså etter planen skje i Singapore 12. juni, men den siste uken har stemningen for i det hele tatt å arrangere møtet blitt betydelig svekket i begge de to leirene.

Nord-Korea har truet med å avlyse hele møtet dersom USA insisterer på ensidig atomnedrustning. Det falt heller ikke i god jord hos Kim og co. at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, uttalte at den såkalte Libya-modellen ville gjelde for Nord-Korea.

Det endte som kjent med at landets mangeårige diktator Muammar al-Gaddafi ble drept.

I det møtet mellom Moon og Trump skulle starte i Det ovale kontor sa Trump at han absolutt tror at Kim mener alvor når han truer med å avlyste møtet i Singapore.

– Hvis det ikke finner sted, så kanskje det kan finne sted senere, sa presidenten om det planlagte møtet med Kim.

– Fantastisk dersom det blir

Donald Trump har forsøkt å berolige Nord-Korea med å si at Kim får beholde makten dersom han legger ned atomvåpnene. Gjør han ikke det kan han bli fjernet, har Trump uttalt.

En nylig felles militærøvelse, en såkalt invasjonsøvelse, mellom USA og Sør-Korea ble heller ikke tatt godt imot av naboene i nord. De avlyste planlagte samtaler med Sør-Korea etter dette.

Forrige uke ga likevel Trump uttrykk for optimisme da VG fikk sjansen til å spørre han hva han må oppnå i møtet for å kunne være aktuell for å motta Nobels fredspris i Norge. Presidenten sa han ikke var så opptatt av fredsprisen, men han ønsket seg verdensfred.

– Jeg tror vi har en sjanse til å greie det. Nord-Korea kommer til å bli veldig viktig, det er en enormt viktig del av verden. Jeg mener de har et enormt potensial, for sin leder og for sitt folk, svarte presidenten, som også sa at han fremdeles er klar til å møte Kim.

– Vi får se hvordan det blir. Akkurat når er vi i dialog med dem. Vi jobber som om ingenting har skjedd. Det jobbes med å finne ut av tid og sted. Jeg leser i media at det kanskje ikke skjer. Hvis det ikke blir noe av er det greit, og hvis det blir noe av er det fantastisk, sa Trump til VG.

Moon møtte selv Kim i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i april. Der ble de to enige om å signere en endelig fredsavtale mellom landene. Siden Korea-krigen har det formelt sett bare eksistert en våpenhvile.