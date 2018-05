DØDE: Menneskerettsdemonstranter holder opp bilder av Savita Halappanavar, som døde på et irsk sykehus etter hun ble nektet medisinsk hjelp etter en livstruende spontanabort. Foto: Shawn Pogatchnik / Scanpix

Steile fronter i irsk abortavstemning

Publisert: 23.05.18 18:35

PARIS (VG) Landet med Europas strengeste abortlovgivning stemmer denne uken om hvorvidt de skal myke opp lovene.

Frontene er steile i dagene før irene kalles inn til stemmeurnene på fredag. Temaet abort vekker sterke følelser i begge leire.

Mens abortmotstanderne henger opp bilder av foster i gatene, tilbyr de som kjemper for abortrettigheter kronerulling på nettsidene sine, for å hente hjem utflyttede irer til å stemme for å myke opp den gjeldende nulltoleransen.

I Irland får ikke en kvinne lov til å ta abort, selv ikke helt i begynnelsen av svangerskapet, med mindre det er fare for hennes liv. Det åttende grunnlovstillegget, innført i 1983, likestiller kvinnens liv med et ufødt barns liv. Det er denne delen av loven irene nå skal stemme over om de vil droppe.

Fakta FAKTA: Europas strengeste abortlover Etter Irland har Nord-Irland, Polen og Malta EUs strengeste lover for abort. I de fleste EU-land kan en kvinne velge å ta abort helt i starten av svangerskapet, i gjennomsnitt gjelder dette frem til 12. uke. I flere europeiske land finnes det unntak som kan forlenge denne fristen, for eksempel dersom det er fare for den psykiske eller fysiske helsen til mor eller barn, eller ved tilfeller av incest eller voldtekt. I Irland er abort forbudt i alle tilfeller, med mindre det er fare for kvinnens liv. I nabolandet Storbritannia er abort tillatt opp til 24. svangerskapsuke. (Kilde: Euronews/ Centre for reproductive rights)

Amnesty: Irland versting

Irland er blant verstingene på abortlovgiving, mener menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty, som i en fersk rapport har gjennomgått lover og straffer mot abort over hele kloden.

Irland havner på organisasjonens svarteliste sammen med flere afrikanske og latinamerikanske land, som Papa Ny-Guinea, Guinea-Bissau og Kongo.

I henhold til irsk lov er abort forbudt, og både kvinnen og den som utfører inngrepet, risikerer opptil 14 års fengsel dersom loven brytes.

Det er imidlertid tillatt å reise utenlands for å gjennomføre et inngrep, noe som i praksis leder til at 10 kvinner hver eneste dag drar ut av Irland, fordi de av ulike grunner ikke vil fullføre svangerskapet.

– Etter en lang historie med tragiske skjebner for kvinner i Irland, kan fredagens avstemning bli en historisk milepæl, kommenterer generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til rapporten.

Svært jevnt

Når det gjenstår tre dager til valgdagen, sier høytstående representanter fra begge leire til VG at utfallet er helt åpent.

I den siste meningsmålingen utført for Irish Times av Ipsos, vil 58 prosent av dem som har bestemt seg, fjerne abortforbudet, mens 42 prosent vil beholde det. Nesten to av ti er fortsatt ubestemte.

Den siste måneden har abortmotstandernes oppslutning økt. Både The Irish Times og representantene for hver av kampanjene som VG har snakket med, mener at utfallet er umulig å spå. Ingen tør å tro på seier før stemmene er talt opp.

De jevne målingene har ført til en stor mobilisering for at utflyttede irer, som fortsatt har rett til å stemme, men som ikke kan avgi stemmer andre steder enn i hjemlandet, skal returnere hjem til Irland for å delta i avstemningen på fredag.

– 2018 avgjørende

Dersom et flertall stemmer for at abortforbudet fjernes, er det fremmet et lovforslag om at Irland skal åpne for selvbestemt abort opp til 12. svangerskapsuke, slik det er i Norge.

Året 2018 er et nøkkelår for internasjonal abortlovgivning. Flere land, som Nord-Irland, Polen, Isle of Man, El Salvador og Chile har viktige politiske prosesser på gang som kan avgjøre kvinners rettigheter fremover, påpeker Amnesty.

Hvert eneste år gjennomføres 25 millioner utrygge aborter, og 47.000 av inngrepene ender med at kvinnen dør, viser menneskerettighetsorganisasjonens kartlegging, som baserer seg på tall fra Centre for Reproductive Rights’ World Abortion Map og GAP-databasen.

Amnesty-generalsekretæren mener signaleffekten som sendes fra irene, vil bli viktig.

– Vi håper og tror at Irland skal gi et positivt signal til alle disse landene om å respektere kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier Egenæs.

