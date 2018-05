SA NEI TIL FLØ: Familien Rauschenbach er glade for at de ikke ble med på nordmannens forslag om å låne ham penger. Her advokat Kurt Rauschenbach med kona Kristin Anderson Rauschenbach og døtrene Sonya og Kyra. Foto: Pontus Höök

Advokat: Flø sa han hadde lukrative filmrettigheter

Publisert: 15.05.18 18:46

NEWPORT, RHODE ISLAND/OSLO (VG) Advokat Kurt Rauschenbach i Newport ønsker å advare andre mot Johannes Flø. – Før Flø hadde fullført sin første setning, visste min kone og jeg at han ikke var ekte, sier advokaten.

Lørdag kunne VG fortelle hvordan Flø har levd et liv i luksus etter at han utvandret til USA i 2013.

Nordmannen var mistenkt for grovt heleri, etter at Frogner-enken Grace Hesselberg Meyer (94) ble svindlet for 17,1 millioner. Han nekter selv for å ha vært involvert i svindelen – og saken ble henlagt av politiet.

I oktober 2014 kjøpte Rauschenbach et av lokalene i Newport-bygget som Flø eier gjennom sitt selskap Bard Group.

Advokaten bladde opp 439.000 dollar for lokalet som han i dag bruker som kontor.

Kurt Rauschenbach møter VG første gang i Newport, senere i New York sammen med familien. De har bestemt seg for å stå frem, for å advare mot nordmannen.

– Skulle kjøpe parkeringsplass

Advokaten forteller at Flø bare et par minutter etter at de ble introdusert for første gang, ba om et usikret lån.

– Først ba ham om 300.000 dollar, så 200.000 dollar, sier advokaten.

Ifølge Rauschenbach skulle Flø bruke pengene til å kjøpe en parkeringsplass. Advokaten forklarer VG at det var forretningsmannen Mark Bard som introduserte ham for Flø.

– Bard ringte meg og ville at jeg skulle møte den nye eneeieren av Bard Group. Jeg tenkte at det var greit å møte ham siden han kontrollerer styret med 70 prosent av eierandelen, så jeg ønsket å være høflig mot ham, sier Rauschenbach til VG.

– Lånte en million dollar

I det samme bygget kjøpte Michael DellaGrotta lokaler, hvor han i dag driver sitt firma Kendell Seafood.

DellaGrotta hevder han lånte en million dollar til Flø og Bard Group for fire år siden, og har ennå ikke fått tilbake sine penger. Han kjemper i dag i domstolen for å få pengene sine tilbake.

I juni i fjor skrev Rausenbach en lengre erklæring til retten for å fortelle om sin historie med Johannes Flø. Med erklæringen ville han vise retten at han tror på Michael DellaGrotta, ikke Johannes Flø.

– Bløffmakere

I erklæringen skriver han at han var «overbevist om at Bard og Flø var bløffmakere».

– Vi hadde en spesifikk, åpenhjertig diskusjon hvor jeg kalte Bard en løgner og en juksemaker. Mark Bard skyldte på Flø og sa til meg at hvis jeg hadde investert i Bard Group, så ville jeg tapt alle pengene mine, skriver Kurt Rauschenbach i erklæringen.

Han forteller at Mark Bard introduserte Flø til ham som en «hedgefond-type fra Dubai».

– Før Flø hadde fullført sin første setning, visste min kone og jeg at han ikke var legitim. Han virket definitivt ikke som en finansanalytiker og virket ikke å ha kontroll på tallene i sin egen presentasjon, skriver Rauschenbach i erklæringen sin.

– Kurt hadde ingen penger

Johannes Flø har en annen versjon av møtet med advokaten og hva som skjedde.

– Kurt kom til meg og ville kjøpe en unit i bygget. Jeg ville ikke selge, men kunne gi en opsjon dersom jeg ikke skulle bruke den enheten selv i min planer, opplyser Flø til VG, og legger til:

– Kurt hadde ingen penger og hans tilbud på enheten var urealistisk.

Ifølge Flø ble Rauschenbach interessert i hans planer, som han ikke kjente til.

– Jeg tok et hyggelig møte med ham og delte planene, skriver Flø.

Flø opplyser at Rauschenbach kom tilbake og ba om å få dele hans planer konfidensielt med en investor.

– Jeg var ikke på investorjakt, men stolte på ham som advokat og på advokatkonfidensialitet, så jeg delte planene, skriver Flø.

Flø har – via advokat John Chr Elden – videresendt en e-post til VG der Rauschenbach ber om å få lov til å dele prospektet med andre.

– Vi forutsetter at dette var fordi han mente det var et bra prospekt han ville være med på, skriver Elden.

– Sa at Flø var svært formuende

Advokat Rauschenbach forteller til VG at han informerte Flø og Mark Bard i separate telefonsamtaler om at han måtte betale collegeavgift på hele 150.000 dollar for sine to døtre det året – og at han ikke hadde råd til å låne nordmannen penger.

Han forteller at hele opplevelsen gjorde ham svært ukomfortabel.

– Både Mark Bard og Flø sa ved flere anledninger at Flø hadde eksklusive rettigheter i Nord-Amerika for Lamborghini-merkevaren og at han også hadde lukrative filmrettigheter. Mark Bard sa også at Flø var svært formuende og at han hadde tilgang til store pengesummer gjennom sine hedgefond-partnere, sier Rauschenbach, og legger til:

– Presset meg i dagevis

– Flø sa til meg at han eide 14 eiendommer bare i Rhode Island, med en egenkapital på 70 prosent. Likevel presset de meg i dagevis for å gjøre en investering, selv om jeg fortalte dem at jeg hadde to barn på college og at jeg måtte finansiere en slik investering med å ta opp lån på huset. Vi kunne ikke forstå hvorfor noen som var så velstående og kjente så mange finansfolk skulle trenge en privat investering fra mennesker som oss.

Til VG forklarer advokaten følgende:

– Hvem spør om 200.000 dollar uten å komme med en kontrakt? Den siste gangen vi snakket sammen, skjønte han at han ikke kom til å få noen penger fra meg. Det var åpenbart at han bare ville at jeg skulle gi ham en sjekk uten noe sikkerhet. Jeg spurte meg selv om hvorfor en som har så mye verdier og penger spør en småbedriftseier som meg om et lån.

– Hvordan reagerte Flø da du sa definitivt nei til å låne ham pengene?

– Han sa at det er nok av andre folk som ville investere. Han sa til meg at han skulle møte noen andre den samme kvelden som han trodde han enkelt ville få penger av, svarer Rauschenbach.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Mark Bard, men han har ikke besvart VGs henvendelser.