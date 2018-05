POLITISTASJONEN: Her på Al Barsha politistasjon har de to norske kvinnene, ifølge familien deres, sittet fengslet siden de ble pågrepet den 18. april. Foto: GOOGLE

Familien: – Fengslede venninner i Dubai må sitte til minst 8. juni

Publisert: 15.05.18 14:19 Oppdatert: 15.05.18 14:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-15T12:19:33Z

De to venninnene fra Trøndelag som ble pågrepet i en politirazzia i en privat leilighet i Dubai for snart fire uker siden vil bli sittende fengslet til minst 8. juni, opplyser familien til VG.

Faren til den ene kvinnen forteller at de fortsatt ikke er blitt formelt siktet.

– Det har vært et rettsmøte i Dubai nå på tirsdag og der ble det besluttet at saken er utsatt til 8. juni, forteller han til VG.

Han opplyser at de fremdeles sitter i varetekt på politistasjonen Al Barsha i Dubai.

– Hverken vår advokat eller vår datter og hennes venninne var til stede på rettsmøtet. Vi får ikke vite noe mer før om tre uker. Saken til våre to jenter er ferdig og avsluttet, men myndighetene vil behandle sakene til alle som ble pågrepet samtidig, sier faren.

Det var fem andre utlendinger som den 18. april, ifølge faren, ble pågrepet i en privat leilighet hvor det ble servert drinker.

– Hjelpeløse

Begge kvinnene er i tyveårene. Den ene kvinnen, som jobber i Dubai og har bodd her i fire år, fikk besøk av venninnen sin som skulle være der i en uke. Nå har hun vært der i snart fire.

– Vi føler oss hjelpeløse. Jentene får bare fem minutters besøkstid hver søndag, sier faren til VG.

Han forteller at det er blitt tatt blod-, urin- og svetteprøver av kvinnene, men at de ikke har blitt forelagt resultatene av disse.

Advokatene har ifølge faren bare fått treffe kvinnene to ganger, en gang helt i begynnelsen for å signere noen papirer samt et kort møte i forrige uke.

Ifølge faren har kvinnene også blitt delvis påtvunget å skrive under papirer på arabisk uten å vite eksakt hva de skrev under på.

– Det er et voldsomt press. Jentene er friske og like hele, men det går på psyken å vente dag etter dag. Dette er et forferdelig mareritt. Det er tortur å vente, og de nyhetene vi får er stort sett ingenting, sier faren til den ene av kvinnene.

Les også: Reiseredaktør provosert av pressemelding om Dubai

Familien hadde håpet på mer effekt av bistand fra norske myndigheter.

– Ambassaden bidrar med konsulær bistand, men familien skulle ønsket at ambassaden kunne ha utøvet mer press for å få kvinnene løslatt.

Ifølge faren har representanter fra den norske ambassaden besøkt kvinnene hver søndag, blant annet for å overlevere bøker og andre praktiske ting, samt høre hvordan det går med dem. Familiene er meget takknemlig for det. I tillegg har mange venner og venninner som bor i Dubai støttet opp og besøkt kvinnene i fengselet og hjulpet dem med å holde motet oppe.

Taust politi

Politiet i Dubai vil ifølge NRK ikke si hvorfor de to ble pågrepet i utgangspunktet.

– Vi vil ikke si noe om denne saken. Politiet holder fortsatt på med etterforskning, sier Dr. Jasim Khalil Mirza til NRK.

Han er direktør for sikkerhetsavdelingen i Dubai-politiet og leder for mediekoordinering i innenriksdepartementet.

VG har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med myndighetene i Dubai uten å lykkes.

Datteren trivdes i Dubai

Faren mener det er fort gjort å havne i noe uforskyldt hvis du ikke kjenner reglene og kulturen i Dubai. Dette selv om det står en del på internett om hva man bør og ikke bør gjøre når man besøker De forente arabiske emirater (FAE).

Det norske utenriksdepartementet opplyser på sine nettsider om De forente arabiske emirater at alkohol kan nytes i restauranter og barer tilknyttet de største hotellene. «Ved ulykker, arrestasjon eller lignende kan man risikere bøter, og i verste fall fengsel dersom det viser seg at man har alkohol i blodet, » heter det.

– Men din datter, som bor i landet, burde jo kjenne til reglene?

– Hun har visst at det var strengt, men det har ikke vært noe problemer i de fire årene hun har vært der. Hun har likt seg der og trivdes. Men det er lett å gå i fellen hvis man utøver europeisk kultur i De forente arabiske emirater. Flere yngre kvinner er fengslet fordi de har fått barn utenfor ekteskap, sier faren.

Fellesrom

Ifølge faren må kvinnene, som holdes på politistasjonen, dele rom med rundt seks andre personer. Han forteller at dagene går langsomt og at de slår i hjel tiden med å lese bøker.

– Femti kvinner deler kun ett vannklosett, vasking og rengjøring må de innsatte stå for selv, forteller faren.

Familiene snakker jevnlig med de to kvinnene på telefon, men det er bare korte samtaler siden det er kostbart å ringe til Norge.

Faren forteller at kvinnene kan ta imot et fast beløp ukentlig på 500 AED, cirka 1200 norske kroner, som de kan bruke på blant annet mat, toalettartikler og telefon.

– Det er veldig frustrerende at det tar så lang tid, sier faren.