OPPDAGET: Arkeologene beskriver funnet av skjelettet som eksepsjonelt. På bildet undersøker arkeolog Valeria Amoretti leveringene etter det som skal være en mann i 30-årene. Foto: Ciro Fusco / TT NYHETSBYRÅN

Fant levninger etter mann som flyktet fra vulkanutbrudd i Pompeii: – Eksepsjonelt funn

Publisert: 30.05.18 20:05

UTENRIKS 2018-05-30T18:05:01Z

En gruppe arkeologer har funnet skjelettet etter en mann som skal ha blitt knust av stein på flukt fra Vesuv-utbruddet i år 79.

Mannen skal ha klart å flykte fra den første fasen av vulkanutbruddet i den antikke romerske byen Pompeii, for så å bli knust av en stor stein, skriver nyhetsbyrået AP.

Ansvarlig for utgravningen Massimo Osanna, kaller oppdagelsen av levningene for et «eksepsjonelt funn» som bidrar til å gi et «bredere bilde av historien og sivilisasjonen på den tiden».

Offeret var en mann på over 30 år, som man på bildet kan se fikk brystkassen knust av en 300 kilo tung stein. Arkeologene tror steinen kan ha blitt skutt gjennom luften på grunn av utbruddet og truffet mannen. De har ennå ikke funnet hodet hans.

Myndighetene i Pompeii sier at mannen skal ha lidd av en infeksjon i høyre skinneben, noe som kan ha gjort det vanskelig for ham å flykte.

Ble begravd

Vulkanen Vesuv er mest kjent for sitt utbrudd i år 79. Utbruddet førte til at de romerske byene Pompeii og Herculaneum ble begravd og ødelagt. Pompeii i aske og Hercelanuem under slamstrømme.

Etter et stort utbrudd I 1631, hvor 3000 mennesker omkom, har det jevnlig vært utbrudd av vekslende karakter, særlig kraftige var de i år 1872 og 1906, ifølge SNL.

Vesuv er den eneste virksomme vulkanen på det europeiske fastlandet, og er en typisk kjeglevulkan (stratovulkan), bygd opp av vekslende lava og askelag.

Etter katastrofen i 79, ble det gjort forsøk på å skape en ny bebyggelse over askelaget, men forsøket førte ikke frem.

I 1748 ble byen gjenoppdaget og utgravninger satt i gang under ledelsen av kongen av Napoli. I begynnelsen hadde utgravingene preg av «skattegraving», hvor man tok opp alt som var flyttbart for så grave igjen hullet. Utover 1800-tallet ble utgravningene av en mer seriøst karakter, hvor man forsøkte å konservere de utgravde beboelseshusene og bevare innbo og løsøre.

Det arkeologiske arbeidet er ennå ikke over. Spesielt i nordvest finnes det flere uutforskede områder.

Et truet verdensarvsted

Flere kollapser har skjedd i ruinene i løpet av de siste årene . Det var to alvorlige tilfeller i 2011 og fire i 2010. Det mest alvorlige av dem skjedde i 2010 da den kjente bygningen Gladiatorenes hus raste sammen.

I 2013 ga UNESCO italienske myndigheter frist ut året på å restaurere arkeologiske monumenter. Hvis ikke ville byen havne på listen over verdensarvsteder som var direkte truet.

Italienerne tok advarselen på alvor og har ifølge FN gjort grundig restaureringsarbeid i etterkant.

I dag er Pompeii en av verdens mest besøkte utgravningssteder med over to millioner turister på besøk årlig.