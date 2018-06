KONTRAST: Slik så det ut på Elviria-stranden ved Marbella i Spania torsdag (til venstre) – og på Sørenga i Oslo onsdag kveld. Foto: GEIR OLSEN og NTB scanpix

Vær-Europa snudd på hodet – uvanlig Syden-«kulde» og tropevarme i nord

Publisert: 01.06.18 12:34 Oppdatert: 01.06.18 12:52

UTENRIKS 2018-06-01T10:34:23Z

Mens store deler av Norge strever med å håndtere en langvarig hetebølge, råder ustabile luftmasser, regn og kjølig luft i Sør-Europa.

– Ja, lavtrykkene må jo gjøre av seg en plass når høytrykkene har okkupert våre områder, ler meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo .

For de store værsystemene fungerer ofte nettopp sånn: Når høytrykk stabiliserer seg over et område, tar lavtrykkene veien rundt. Det ser vi i Nord-Norge, som har fått en serie nokså kalde lavtrykk. Tilsvarende går det lavtrykk på lavtrykk inn mot Mellom- og Sør-Europa.

– Og nettopp disse lavtrykkene over Spania er med på å sende store varme luftmasser nordover og inn over våre områder, forklarer Aabrekk.

VG-fotograf Geir Olsen har feriert i leilighet utenfor Marbella på Solkysten i 20 år, og aldri vært med på noe lignende som nå.

Flere forkjølet

– Vi har bare brukt varmefunksjonen på airconditionen. Flere i reisefølget er blitt forkjølet, rett og slett. Folk har kanskje litt lite klær med seg, og så går du gjerne barbeint på kald marmor uten varmekabler. Det har også blåst veldig noen dager. Folk her sier at mange langtidsboende turister har dratt hjem på grunn av været, så nå er det rett og slett litt lite folk her før neste generasjon kommer i skoleferien, sier han.

StormGeos Mariann Aabrekk har sett på værutsiktene for noen Syden-destinasjoner – for VGs lesere.

– Men husk at selv om det varsles bygevær, så skinner gjerne solen mellom bygene, trøster hun Syden-reisende.

Gran Canaria: Dagtemperatur mellom 20 og 25 C. Nordvestlig vind dominerer på grunn av et høytrykk ved Azorene i havet vest for Spania. Perioder med nordvestlig frisk bris, som kan gi skyer på nordsiden av øyene.

Palma de Mallorca : Temperatur like over 20 grader. Opphold og pent vær nå de første dagene, men et lavtrykk over Nord-Spania ventes å trekke østover fra søndag av. Dette kan gi kraftig regn og torden på Mallorca.

Marbella : Temperatur rundt 20 grader. Økt mulighet for lokale regn- og tordenbyger fra lørdag på grunn av lavtrykket i nord.

Paris: Temperatur i helgen 20–25, synker til 18–22 neste uke. Noen ettermiddagsbyger, mye opphold og sol. Neste uke risiko for kraftig bygevær når lavtrykket fra Spania nærmer seg.

Nice: Temperatur mellom 20 og 25 grader. Er også preget av ustabile luftmasser med regn og torden som følge av lavtrykket over Spania.

Kreta : Temperatur 25–30 grader. Svakt høytrykk over østlige Middelhavet gir sol.

Antalya: Temperatur rundt 30 grader. Svake lavtrykk ventes å sende nedbør over området i neste uke. Også mulighet for ettermiddagsbyger. Men også mye opphold og sol.