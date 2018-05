I PARIS: Norske Jacob Wærness takker nei til konsulær bistand fra Utenriksdepartementet. Foto: Sarah Basyouny

Nordmann siktet for finansiering av terror i Frankrike vil ikke ha konsulær bistand

Publisert: 11.05.18 13:45 Oppdatert: 11.05.18 14:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-11T11:45:36Z

Nordmannen Jacob Wærness, som er siktet for finansiering av terror av franske myndigheter etter at han jobbet som sikkerhetssjef i Syria, ønsker ikke konsulær bistand fra Utenriksdepartementet.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger har blitt anholdt i Paris . Vedkommende ønsker ikke konsulær bistand, opplyser pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker til VG.

Det var 2. mai at nordmannen ble pågrepet da han mellomlande t i Paris. 4. mai ble han siktet for å ha finansiert terrorisme, skriver den franske avisen Le Monde. Han er en brikke i sakskomplekset om den franske sementprodusenten Lafarge Holcims aktivitet i Syria .

Wærness arbeidet som sikkerhetssjef ved fabrikken mellom 2011 og 2013. Han er den åttende pågrepne i saken, ifølge avisen.

VG har tidligere omtalt selskapet som har blitt anklaget for å ha drevet forretninger med IS i Syria, og slik bidratt til å finansiere terrorgruppen.

Fortviler

I et intervju med VG i 2016 fortalte Wærness til VG at de handlet indirekte med IS i Raqqa.

– Lafarge betalte ikke penger direkte til noen grupper, men selskapet hadde en syrisk forretningspartner, slik man er påkrevd i Syria. Han betalte penger til i alt tyve ulike grupper, og IS og Nusrafronten sto på ulike tidspunkt på den listen. Det var toppledelsen kjent med, sa Wærness.

Ledelsen i Lafarge Holcim sa under et aksjonærmøte tirsdag at de fortviler over anklagene mot flere ansatte om at de betalte penger til ekstremistgruppen IS for å opprettholde driften av en fabrikk i Syria, skriver AP.

– Handlemåten vi har sett i Syria må aldri igjen skje i Larafe Holcim, sa styreformann Beat Hess.

– Lafarge Holcim har gjort alt i sin makt for å bistå franske myndigheter i å komme til bunns i faktaene i saken,

Selskapet har gjennomført en intern etterforskning av anklagene, utført av en ekstern gruppe, sier pressetalskvinne Sabine Wacquez til VG.

– Etterforskningen resulterte i over 260.000 dokumenter som vi har overlevert til franske myndigheter.

Franske myndigheter etterforsker overføringene som ble gjort, hvem som visste om dem, hvorvidt sanksjoner ble brutt og hvorvidt Lafarge selv kan holdes ansvarlig for å ha forsømt ansvaret sitt, skriver Financial Times.

Ga ut bok

I 2016 ga Wærness ut boken Risikosjef i Syria i Pax forlag. Der beskriver han jobben han gjorde for Lafarge Holcim og problemstillingene han møtte.

– Boken har vært ute i ett og et halvt år, og vi syns det var merkelig at den ikke utløste mer debatt, sier forlagssjef Astrid de Vibe.

Hun sier at han hadde et veldig reflektert forhold til arbeidet sitt.

– Han tok opp en masse etiske problemstillinger rundt det å drive forretning i det som utviklet seg til en krigssone. Han visste at han kunne sette seg selv og firmaet i en vanskelig situasjon.

Lafarge ble slått sammen med sveitsiske Holcim i i 2015, og ble dermed verdens største sementprodusent.

Selskapet har en høy stjerne i den franske forretningsverdenen med prosjekter som Suez-kanalen i Egypt og gjenoppbyggingen av World Trade Center.

I mai 2010 åpnet fabrikken Jalabiyya i Syria, som bidro med sement til bygging av hus, veier og annen infrastruktur.

– Nesten fra åpningen, begynte den politiske situasjonen i Syria å forvitre, noe som skapte store utfordringer for sikkerhet og drift av fabrikken, opplyser selskapet i en pressemelding.