FANGET UNDER TUNG BETONG: Dødstallene etter brokollapsen i India forventes å øke de nærmeste dagene. Hittil er 18 bekreftet omkommet.

Veiovergang raste sammen - flere døde i India

Publisert: 16.05.18 03:08 Oppdatert: 16.05.18 03:20

Minst 18 mennesket omkom da en veiovergang som var under oppbygging falt sammen over et veikryss i Varanasi i India.

I tillegg skal flere være savnet etter ulykken som skjedde midt i rushtrafikken tirsdag kveld.

Dødstallene er ventet å stige ytterligere da en buss og flere biler fortsatt sitter fast under den tunge betongkonstruksjonen som falt ned, skriver Hindustan Times.

Veien som gikk under overgangen ligger i nærheten av togstasjonen i byen og er en av hovedårene til flyplassen i millionbyen. Indias statsminister Narendra Modi, som selv kommer fra dette valgdistriktet, kommenterte ulykken på Twitter senere på kvelden:

Ifølge øyenvitner skal en av søylene som holdt broen oppe plutselig ha falt sammen. Dette førte til at broen, som går over fra Lahartara til Chauka Ghat, falt sammen over veien. BBC melder at flere av de savnede var arbeidere som jobbet med den uferdige gangbroen.