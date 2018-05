MACRON-BESØK: Frankrikes president Emmanuel Macron belønnet 22 år gamle Mamoudou Gassama statsborgerskap etter heltedåden. Foto: POOL / X80003

Fransk politi: Barnets far spilte Pokémon Go – risikerer fengsel for omsorgssvikt

Harald Vikøyr

NTB

Publisert: 29.05.18 12:10

Faren til fireåringen som dinglet etter armene fire etasjer over bakken, var ute og spilte Pokémon Go da dramaet utspilte seg.

Dette opplyser fransk politi, som nå sikter barnefaren for omsorgssvikt da han forlot fireåringen, melder flere internasjonale medier.

Forsinket av Pokémon Go

Den dramatiske redningen gikk verden rundt mandag – da den 22-årige ulovlige innvandreren Mamoudou Gassama heltemodig klatret opp fra balkong til balkong og reddet fireåringen.

Barnefaren risikerer to år i fengsel når han møter for retten i september, forteller politiets jurist. Mannen skal ha forlatt barne for å handle, men hadde begynt å spille Pokémon Go på hjemvei på mobilen sin, opplyser politiadvokat François Molin til BFMTV.

Familien til den fire år gamle gutten som ble reddet fra en balkong i Paris , takker den unge migranten som sto for den oppsiktsvekkende redningsaksjonen. Gassama ble mandag takket av president Emmanuel Macron med statsborgerskap.

– Veldig modig

– Han er en sann helt, sier fireåringens bestemor om Mamoudou Gassama (22).

– Heldigvis visste han hvordan han skulle klatre, fordi mange sto nedenfor, men han sto ikke bare med armene i kors. Han raste opp til femte etasje. Det var helt utrolig. Han var veldig modig, sier hun.

Det er bare tre uker siden fireåringen forlot den franske øya Réunion i Indiahavet, der moren og bestemoren bor, for å bo med sin far, som arbeider i Paris. Moren og et søsken skulle etter planen flytte etter i juni.

Kritiseres for hykleri

Behandlingen av Gassama står midlertidig i skarp kontrast til Macrons forslag til en ny og strengere asylpolitikk, som vil innebære at afrikanske migranter og asylsøkere med avslag blir utvist og deportert langt raskere enn i dag.

– Det er en generell følelse av skamløs politisk utnytting, sier Jean-Claude Mas, generalsekretær i La Cimade, en interesseorganisasjon for migranter.

Også Claire Rodier i GISTI, som jobber for migrantenes rettigheter, er kritisk.

– Det er litt hyklersk eller kynisk. Det står i kontrast til den undertrykkende politikken som denne regjeringen fører mot migranter og de papirløse, sier hun.