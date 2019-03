MÅ KJEMPE: Viljar Hanssen ble skutt av Anders Behring Breivik på Utøya og sier angrepet viser at «vi fortsatt må kjempe for våre verdier» Foto: Lien, Kyrre

Viljar ble skutt på Utøya: – Dette viser at hatet lever videre

Mannen som i natt drepte minst 49 mennesker på New Zealand hadde ifølge hans manifest latt seg inspirere av Anders Behring Breiviks massedrap på Utøya.

Viljar Hanssen var 17 år da han ble skutt fem ganger på Utøya. Hans kamp for å reise seg igjen og vitne mot Anders Behring Breivik var sentral i Netflix-filmen «22 july».

Breivik angrep en sommerleir for ungdommer, den australske høyreekstreme to moskeer.

– Dette viser at det hatet som vi kjente på kroppen, lever videre. Det viser tydelig at vi må fortsatt å kjempe for solidaritet og for våre verdier, sier Viljar Hanssen til VG.

VILJARS HISTORIE: «22 july»-filmen følger karakteren Viljar mens han kjemper seg på beina etter terrorangrepet. Foto: Erik Aavatsmark / TT NYHETSBYRÅN

– Må ta kampen hver dag

AUF-leder Ina Libak (29) sier nyheten om terrorangrepet fra New Zealand er vond lesning.

– Våre tanker går til alle ofrene, familiene og de overlevende. Da vi opplevde terror betydde det mye at hele verden sendte sin solidaritet og støtte. Nå gjør vi det samme til New Zealand, sier Libak til VG.

Libak mener det er viktig å utfordre det høyreekstreme tankegodset.

– Hver dag må vi ta kampen mot høyreekstremisme, hat og rasisme.

– Dette gir vonde minner for mange som var sterkt berørt av 22. juli. Det blir viktig å ta vare på hverandre, sier Libak. Hun ble selv skutt fire ganger på Utøya.

PREGET: AUF-leder Ina Libak (29) sier terrorangrepet i New Zealand vekker vonde minner. Foto: Hallgeir Vågenes

– En dramatisk påminnelse

Statsminister Erna Solberg (H) uttrykker til VG at terrorangrepet i New Zealand gir vonde assosiasjoner.

«Igjen får vi nyheter om et kaldblodig terrorangrep, denne gangen i New Zealand», sier Jonas Gahr Støre (Ap) til VG. Han gir sin støtte til AUF.

– Den angivelige gjerningsmannen fra Australia skal ha lagt ut et manifest som viser at han deler holdningene som førte til terrorangrepet her hjemme. Det er en dramatisk påminnelse om at dette farlige tankegodset lever videre og utgjør en stor trussel mot våre verdier og vår trygghet, sier Støre.