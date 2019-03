ØDELAGT: Søskenbarna Demetria Jones (til høyre) og Cordarrly Jones (venstre) besøkte tirsdag et nærmest utslettet nabolag. Her hadde de mange slektninger, men flere av dem mistet livet i uværet. Foto: David Goldman / TT NYHETSBYRÅN

Mistet ti slektninger i monstertornadoen

Cordarrly (29) og Demetria (28) mistet ti slektninger da en tornado nærmest jevnet et nabolag med jorden i Alabama tidligere denne uken.

Fortsatt er de to fetterne bekymret for flere som ligger på sykehuset med alvorlige skader, sier de til nyhetsbyrået AP.

Tirsdag besøkte de ruinene av det som for kort tid siden var et nabolag fullt av hus i Beauregard i den amerikanske delstaten Alabama. Mange av dem hørte til slekten.

– Det har ikke gått helt opp for meg enda. Jeg prøver fortsatt å forstå det, sier Cordarrly (29).

VOLDSOMT: Tornadoen som inntraff søndag var den mest dødelige i USA siden 2013. Vindstyrken, som var på opptil 275 kilometer i timen, har fått selv murhus til å kollapse. Foto: David Goldman / TT NYHETSBYRÅN

De mistet besteforeldrene sine, Jimmy (89) og Mary Louise Jones (83), som befant seg i huset sitt da tornadoen kom. Onkelen Emmanuel Jones (53) døde også.

I tillegg forteller de at ytterligere syv slektninger, enten biologiske søskenbarn eller deres inngiftede ektefeller, mistet livet i tornadoen.

De to fetterne lever trolig fordi de ikke bor i det samme nabolaget som store deler av familien gjorde.

Da de skulle besøke ruinene etter stormen, måtte de komme seg gjennom politisperringene på stedet. Betjenter ville ha bevis på at de var i slekt med dem som hadde bodd der, forteller de.

– Jeg måtte bare si at alt som beviser hvem jeg er, ligger ute i gaten der, sier Cordarrly.

Minst 20 tornadoer i USA søndag

Til sammen døde 23 personer, den yngste var seks år og den eldste 89 år. Seks av dem var barn, blant dem var ti år gamle Taylor Thornton.

Sist en så farlig tornado traff USA , var i mai 2013 da en tornado drepte 24 mennesker i Moore i delstaten Oklahoma.

Denne gangen antar myndighetene at tornadoen beveget seg omtrent 110 kilometer, fra Alabama og endte opp i nabostaten Georgia. Totalt var det minst 20 tornadoutbrudd i Florida, Alabama og South Carolina søndag.

Tornadoen i Alabama er klassifisert som EF4 på skalaen ifølge CNN. Det vil si at den har en vindstyrke på 333–419 kilometer i timen, og kjennetegnes ved å gjøre enorme skader. President Donald Trump skal besøke delstaten for å se på ødeleggelsene denne uken.

En av de verste tornadoutbruddene i nyere tid var i 2011, da over 300 mennesker mistet livet. Den nasjonale værtjenesten har lært svært mye siden gang om varsling av uvær, forteller de til NBC, og en familie forteller hvordan de kom seg i trygghet som følge av varslingen denne gangen.

OVERLEVDE: Richard Tate og kona Cynthia var inne i huset sitt da tornadoen traff nabolaget deres. Her henter de ut personlige ting fra de lille som er igjen av huset deres. Foto: David Goldman / TT NYHETSBYRÅN

Lokalbefolkningen er sterkt preget

Tirsdag holdt søket etter mennesker og dyr fortsatt på i Beauregard. Sheriff Jay Jones forteller at antall savnede har sunket fra et titalls til syv personer. Søndag sa han til CBS News at han ikke kan huske en storm som har tatt så mange liv de siste 50 årene.

Richard Tate, som også hører til den samme slekten som søskenbarna Jones, mistet selv fire nære slektninger i tornadoen; Søsteren, svogeren, onkelen og en nevø.

– Jeg er glad jeg lever. Tornadoen kunne drept oss alle, sier han til AP.

STERKE OPPLEVELSER: Dexter Norwood (til venstre) og kameraten Bernard Reese (til høyre) snakker om alle likene og skadde kroppene de fant i nabolaget rett etter at tornadoen ødela det. Foto: David Goldman / TT NYHETSBYRÅN

Bernard Reese fant minst seks døde eller hardt skadede kropper, og måtte klatre over trær og strømledninger som lå i veien for å komme fram etter at tornadoen inntraff på søndag, forteller han til AP tirsdag.

– Det plager meg, men det måtte gjøres.

Kompisen hans, Dexter Norwood (46), fant ytterligere tre kropper og et ben.

– Jeg får bilder i hodet hele tiden, og har ikke sovet, sier Norwood.

Utenfor huset hans ligger en død hest han måtte avlive fordi den var så hardt skadd. De omfattende ødeleggelsene har gått inn på ham.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få se dette. Det er tøft, sier han.

