IKKE ENIGE: Donald Trump og Kim Jong-un avsluttet på torsdag sitt andre møte – uten å bli enige om en atomavtale. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Trump og Kim ble ikke enige – hevder satellittbilder viser at Nord-Korea ruster opp

Det har vært dørgende stille på rakettanlegget siden august i fjor, ifølge to amerikanske forskningssentre. Men nå viser satellittbilder at Nord-Korea tilsynelatende har startet opp igjen.

Forrige ukes toppmøte mellom Kim Jong-un og Donald Trump endte mer brått enn forventet – og uten noen avtale.

Bare to dager senere har det kommet satellittbilder som angivelig viser «en rask gjenoppbygging» av et anlegg for langdistanseraketter.

Det mener i hvert fall to politiske forskningssentre på Nord-Korea , Beyond Parallel og 38 North, natt til onsdag norsk tid.

De påpeker at to anleggskraner har dukket opp ved siden av utskytingsrampen, at veggene på et bygg rundt rampen har blitt gjenoppbygd og et nytt tak har kommet på plass:

arrow-right expand-left NY AKTIVITET: Forskningssenteret mener disse satelittbildene viser ny aktivitet på atomanlegget.

Hadde lovet byggestopp

Nord-Korea startet demontering av anlegget etter det forrige møtet mellom Trump og Kim. Nå er det igjen aktivitet i området, viser satellittbilder.

– Det var et løfte om at de ikke skulle bygge videre på anlegget og at de skulle la det være, etter Singapore-møtet mellom Kim og Trump forrige sommer. Men, som vi ser, har ikke det skjedd, sier seniorrådgiver Victor Cha til BBC radio.

– Dette er villet og målbevisst aktivitet, etter det ikke har skjedd noe som helst på dette stedet på seks måneder, legger han til.

Cha, som er tidligere Asia-direktør i USAs nasjonale sikkerhetsråd, er en av dem som har analysert bildene for Beyond Parallell.

– Bare 48 timer etter møtet i Hanoi, hvor det ikke ble noen avtale, planlegger nordkoreanerne enten å bygge opp dette anlegget. Eller de sender klare signaler om at de truer å gjøre det fordi de er misfornøyde med resultatet av møtet, sier Cha til BBC.

– Antyder dette at møtet mislyktes noe veldig?

– Ja, det tror jeg det gjør, dessverre. Jeg tror presidenten (Trump journ.anm.) vil prøve å fremstille dette som et positivt skritt fremover, men realiteten er at du ikke organiserer slike møter for at de skal mislykkes. Jeg brukte å organisere slike møter, og det siste du vil er at de skal gå fra bordet uten en avtale, sier Cha til BBC.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å opprettholde fasaden hvis Nord-Korea fortsetter å omgå sanksjonene og bygge opp anlegg, sier Cha.

På møtet i Hanoi krevde Nord-Korea, ifølge Trump, at samtlige sanksjoner skulle bli opphevet hvis de skulle nedruste i større skala.

– Basert på satellittbilder startet innsatsen for å gjenoppbygge disse strukturene en gang mellom 16. februar og 2. mars, skriver 38 North.

De påpeker imidlertid at det ikke er noen bevis for at Nord-Korea forbereder utskyting av en interkontinentalt ballistisk missil fra dette anlegget.

– Forberedelsene til å skyte ut en rakett krever en rekke prosesser som vi ikke ser på disse bildene, påpeker grunnleggeren av 38 North, Joel Wit, på Twitter.