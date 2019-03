JOBBET MED MISTENKELIG PAKKE: Trafikken gikk som vanlig ved Waterloo etter funnet av en mistenkelig pakke med små eksplosiver. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Åpner terroretterforskning etter funn av små bomber

Tre små pakker med hjemmelagde bomber ble funnet på tre steder i tilknytning til trafikknutepunkter i London i formiddag.

Publisert: 05.03.19 18:33







Metropolitan Police skriver på sine hjemmesider at de har startet etterforskning etter at tre pakker ble mottatt i London tirsdag.

De tre pakkene ses i sammenheng. Den første pakken ble levert til The Compass Centre i Hounslow, ikke langt fra Heathrow flyplass. Pakken ble åpnet av de ansatte og den eksplosive gjenstanden ble antent. Deler av pakken brant opp, men ingen ble skadet.

Ingen flyvninger har blitt påvirket av hendelsen.

les også 45 år med bomber, blod og brå død

En drøy time senere ble transportpolitiet i London tilkalt etter rapporter om en mistenkelig pakke ved metrostasjonen Waterloo. Pakken ble ikke åpnet, men ble uskadeliggjort av spesialister. Ingen ble skadet her heller, og Waterloo ble heller ikke evakuert.

En halvtime senere ble politiet tilkalt etter rapporter om en mistenkelig pakke ved City Aviation House i nærheten av London City flyplass. Ansatte ble evakuert som et sikkerhetstiltak. Spesialister ble tilkalt og uskadeliggjorde pakken. Ingen er foreløpig arrestert, og heller ikke her har flyvninger blitt påvirket.

Londons borgermester Sadiq Khan takker politiet, sikkerhetsvakter og transportansatte for den effektive jobben og for at de fortsetter å trygge London.