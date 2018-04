Nordmann (70) døde etter sykkelulykke på Mallorca

Publisert: 26.04.18 21:55 Oppdatert: 26.04.18 23:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-26T19:55:36Z

En norsk statsborger døde i dag i en ulykke på Mallorca etter å ha krasjet med en søppelbil.

Mannen hadde reist til Mallorca med noen venner for å feire 70-årsdagen sin, skriver lokalavisen Diario de Mallorca. Ifølge avisen døde mannen på Mallorca torsdag ettermiddag etter et sammenstøt med en søppelbil. Ulykken skal ha skjedd ved 14.30 tiden, i Cami de Sa Torre, i Llucmajor, tre mil sørøst for Palma by.

Mannen skal ha syklet sammen med fire andre og truffet en søppelbil som kom i motsatt retning. Ambulanse kom til stedet, men skadene var så omfattende at livet ikke sto til å redde.

Lokalpolitiet i Llucmajor har vært på stedet og er i gang med å etterforske årsakene til ulykken.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger skal ha omkommet på Mallorca. Utenrikstjenesten vil yte bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, sier Guri Solberg, pressetalsperson i Utenriksdepartementet.

Hun opplyser at de pårørende er varslet.

Denne artikkelen handler om Trafikkulykker

Mallorca

Bursdag