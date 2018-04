UFORKLARLIG: Åtte ansatte på den kanadiske ambassaden i den cubanske hovedstaden Havanna ble i fjor rammet av uforklarlige helseplager. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / X03465

Uvanlige helseplager for kanadiske Cuba-diplomater: Får ikke ha med familien

Publisert: 17.04.18 12:48

Ambassadeansatte på Cuba får ikke lenger utstasjoneres sammen med familien på grunn av uforklarlige og vedvarende helseproblemer.

Det opplyste Canadas utenriksdepartement mandag, ifølge NBC News .

De ambassadeansatte vil fra nå av ha en stilling «uten ledsager», melder departementet.

Symptomene som har rammet den kanadiske ambassaden inkluderer svimmelhet, hodepine og manglende evne til å konsentrere seg.

I alt åtte ansatte ved ambassaden fikk i fjor medisinsk behandling for de uforklarlige helseplagene, og tre familier ble sendt hjem.

Også den amerikanske ambassaden på Cuba har tidligere blitt rammet av tilsvarende uforklarlige helseplager. I september i fjor ble 22 ansatte sendt hjem etter at de ble utsatt for høyfrekvente og smertefulle lyder både ved boligene sine og ved ambassadebygningen.

Ifølge de ansatte skal lyden ha blitt spilt av på et ekstremt høyt volum.

Enkelte har fått hjerneskade

Opptak av lyden som rammet de amerikanske ambassadeansatte ble i fjor høst oversendt til den amerikanske marinen. Lyden høres ut som en kraftig sverm av gresshopper, men med et mye høyere toneleie – et slags høyfrekvent hvin.

Nyhetsbyrået AP fikk i fjor tilgang til lydopptaket, som du kan høre i videoen under. Ifølge byrået skal lyden ikke være skadelig når det lyttes til via telefoner eller datamaskiner.

Det kanadiske utenriksdepartementet opplyser at det ikke har oppstått noen nye tilfeller etter hendelsen i fjor, men at plagene til de hjemvendte familiene har vært vedvarende.

– I noen av tilfellene har symptomene vist seg å bli mindre intense for så å øke igjen, sier departementet i en uttalelse.

For de amerikanske diplomatene har symptomene vært svært varierende, noe som har gjort det å fastsette årsaken til en vanskelig prosess. Enkelte har fått den alvorlige diagnosen traumatisk hjerneskade, mens andre har opplevd plager som hørselstap, svimmelhet, kognitive forstyrrelser, hodepine og søvnproblemer.

Medisinske undersøkelser foretatt på Universitetet i Pennsylvania har vist at problemet kan se ut til å være en ny type ervervet hjerneskade, heter det i uttalelsen. Men departementet poengterer at flere undersøkelser er nødvendig for å komme til noen konklusjon.

– Undersøkelsene fortsetter. Dette er ikke noe vi gir opp, uttalte Heather Nauert, talsperson ved departementet i mars.

Anklaget Cuba for å stå bak

USA mener at angrepet mot deres ansatte i september var utført med et sonisk våpen, og at helseproblemene ble påført av en høyfrekvent lyd. Daværende utenriksminister i USA, Rex Tillerson, anklaget den cubanske regjeringen for å stå bak «helse-angrepene».

Dette resulterte i at USA ga 15 cubanske diplomater syv dager på å forlate landet .

Anklagene har senere blitt benektet av Cuba, som har invitert FBI til øya for å etterforske saken.

Universitetet i Michigan publiserte forrige måned en rapport der it-forskere konkluderer med at problemene kan ha blitt forårsaket av to komponenter av overvåkningsutstyr, og den potensielt skadelige ultrasoniske forvrengningen de produserer.

– Selv om våre eksperimenter ikke utelukker muligheten for ondskapsfulle hensikter om å skade diplomater, viser eksperimentene at de som står bak hendelsen ikke nødvendigvis har hatt et ønske om å forårsake skade, heter det i rapporten fra forskerne.

