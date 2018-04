Skal ha antastet styrkeløfter - fikk seg en på trynet

Den amerikanske turisten Leanna Carr blir hyllet i sosiale medier for måten hun reagerte på da hun angivelig ble antastet på gaten i Dublin.

Det er den irske avisen Irish Independent som har snakket med Carr etter at hun tidligere denne uken la ut følgende bilde på Twitter :

Bildet viser to hovne og røder knoker, og i følgeteksten skriver hun:

«På vei bortover gaten i Dublin tidligere denne uken tok en mann tak i rumpen min. Deretter lo han og sa «du er amerikansk, du likte det sikkert». Å reise alene har tydeligvis gjort meg til en bedre person fordi min første reaksjon var å slå ham rett på trynet.»

Det den angivelige overgriperen neppe var klar over var at det var denne dama han hadde antastet:

26 år gamle Leanna Carr er nemlig aktiv styrkeløfter. Hun forteller til den samme avisen at hun er på en treukers ferietur i Europa og var på vei til et busstopp ved Aston Quay da episoden inntraff.

– Jeg er ikke en voldelig person, og har aldri slått noen før ... men jeg ble så sint og fikk så mye adrenalin at jeg reagerte med å slå ham. Jeg traff ham hardt i kinnbenet, forteller hun.

Deretter skal hun ha skreket til ham at «han aldri skulle røre en jente på den måten igjen».

– Han ble veldig sint, og jeg trodde han skulle slå tilbake, men det var et eldre par rett ved som så det hele, og de ba ham stikke.

I helgen la hun ut bildet av knokene på Twitter, og på kort tid har over 25.000 likt bildet. Hun blir hyllet av sine irske medkvinner:

– Jeg forventet ikke at posten skulle få så stor rekkevidde, og det har nesten bare vært positive tilbakemeldinger. Mange kvinner fra Dublin og Orland har bedt om unnskyldning på vegne av mannen som gjorde det. Og noen har skrevet til meg at jeg bare har funnet det på fordi de de aldri har sett noen gjøre noe slikt i Irland, sier Carr, som hevder hun ikke la ut posten på Twitter for å få oppmerksomhet, men er glad for at det ble en viral hit.

Det er ikke kjent om forholdet har blitt anmeldt. VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Carr, men uten å lykkes.

