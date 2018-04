Tobarnsmoren Jennifer (43) mistet livet i flydramaet i USA

Publisert: 18.04.18 10:36 Oppdatert: 18.04.18 10:50

Jennifer Riordan var på vei hjem fra jobbreise da en del fra flyets motor løsnet og knuste vinduet hvor hun satt. Hun omkom etter den dramatiske ulykken.

Tirsdag kveld norsk tid måtte et passasjerfly på vei fra New York til Dallas nødlande i Philadelphia . En del fra motoren løsnet og knuste et vindu, som førte til at en passasjer, som nå er identifisert som Jennifer Riordan, omkom.

Riordan og syv andre ble fraktet til sykehus etter at flyet hadde nødlandet, men livet hennes sto ikke til å redde.

– Hun var familiens grunnstein

43 år gamle Jennifer Riordan kom opprinnelig fra Albuquerque i delstaten New Mexico. Hun jobbet i Wells Fargo Bank, og hadde vært på en jobbreise i New York. Hun var på vei hjem til Dallas i Texas da ulykken inntraff.

Hun etterlater seg to barn, og beskrives som familiens grunnstein, i et uttalelse fra familiemedlemmer, publisert i WFAA .

– Jennifers livsgnist, lidenskap og kjærlighet påvirket lokalsamfunnet vårt, og strakte seg over hele landet. Hennes skjønnhet og kjærlighet er tydelig gjennom sine barn, skriver familien.

– I hennes minne: Husk å alltid være snill, kjærlig, omsorgsfull og givende.

Arbeidsgiveren Wells Fargo beskriver henne som anerkjent leder som var elsket og respektert.

– Hang ut av vinduet fra livet og opp

Hun skal ha blitt truffet av splinter etter at Boeing 737-flyet mistet en del av motoren på 32 000 fots høyde, et kvarters tid etter at flyet hadde tatt av.

Motordelen knuste vinduet ved Riodans sete, og hun ble sugd ut av vinduet, hvor hun skal ha blitt hengende i flere minutter. Mange passasjerer forsøkte å dra henne tilbake inn i flyet, før to menn til slutt klarte det. Men mens hun hang ut av vinduet skal hun altså ha blitt hardt skadet av motordeler som traff henne.

En passasjer forteller at hun hang ut av vinduet fra livet og opp, ifølge Sky News.

Riordan er den første passasjeren som har omkommet i en ulykke tilknyttet flyselskapet Southwest Airlines. Flyselskapet sier at hennes pårørende er selskapets «hovedprioritering», og har uttrykt sine kondolanser.