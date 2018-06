MØTE: USAs president Donald Trump på vei inn i et møte om et nytt lovforslag for asylfamilier tirsdag. Her sammen med lederen for Representantenes hus Paul Ryan. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Republikanerne splittet om nytt asylforslag

Publisert: 20.06.18 05:12

USAs president Donald Trumps eget parti er splittet i arbeidet med å finne en løsning på problemet ved grensene, men essensen er å internere familier sammen.

Trump gikk i møte med republikanerne i Representantenes hus tirsdag kveld. Her ble det lagt fram et forslag om å endre loven som setter en grense på 20 dager for hvor lenge mindreårige kan holdes internert. I stedet ønsker de å kunne internere barna sammen med foreldrene på ubestemt tid.

Ifølge nyhetsbyrået AP sa Trump under møtet at han støtter forslaget «ett tusen prosent».

Annet forslag

Samtidig har republikanerne i Senatet blitt enige om en annen framgangsmåte. Senatets flertallsleder Mitch McConnell sier de ønsker å kunne internere barna sammen med foreldrene, men de ønsker en raskere prosess. Forslaget er å sette inn nesten 400 ekstra føderale immigrasjonsdommere for å fremskynde behandlingen av asylsøknader og eventuell deportasjon.

Men dette forslaget virket Trump å være mindre begeistret for, fordi han mener flere av dommerne kan være korrupte, ifølge The New York Times .

– Gir ingen mening

2.300 barn, over 100 av dem under fire år gamle, er siden april satt i interneringsleirer etter å ha blitt tatt med tvang fra foreldre som anklages for å ha tatt seg ulovlig over grensa fra Mexico .

McConnell sier han planlegger å be Demokratene støtte deres forslag. Men Senatets mindretallsleder og demokraten Chuck Schumer sier Trump må bruke sin myndighet til å sette en stopper for situasjonen umiddelbart.

– Det er så mange hindre i et lovforslag, og når presidenten kan gjøre det med pennen, gir det ingen mening, sier han.