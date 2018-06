NYTT FELT: Sean Spicer prøver seg som talkshow-vert. Her er han på et republikansk arrangement i Iowa i november. Foto: Charlie Neibergall / TT NYHETSBYRÅN

Sean Spicer filmer nytt talkshow

Publisert: 26.06.18 03:59

UTENRIKS 2018-06-26T01:59:04Z

Donald Trumps tidligere pressesjef, Sean Spicer, skal spille inn pilot for et talkshow i Washington, melder amerikanske medier.

Ifølge Deadline s kilder, skal Sean Spicer i gang med et nytt «avslappet» prateprogram spilt inn på en lokal pub eller kafé i Washington, hvor samtalen dreier seg om «alt fra media til ekteskap».

New York Times skal ha fått tak i konseptbeskrivelsen for «Sean Spicer’s Common Ground», og var de første til å melde nyheten.

I USA er det vanlig at piloter spilles inn uten at det nødvendigvis resulterer i at den blir en TV-serie. Så langt skal ingen kanal være koblet til prosjektet.

– I dagens landskap tror jeg det er viktig å ha en plattform der man kan ha en høflig, ærbødig og informativ samtale om aktuelle temaer, sier Spicer til New York Times.

Han har allerede podkasten «Everything’s Going to be All Right» sammen med Katie Pavlich, og har skrevet en bok om opplevelsen av sine seks måneder i Det hvite hus . Den er ventet publisert i juli.