AKUTT: Hverken Italia eller Malta vil ta imot skipet Lifeline, som rommer 234 migranter.

Malta og Italia nekter å ta imot migrantskip: – Skam for Europa

Publisert: 25.06.18 19:55

UTENRIKS 2018-06-25T17:55:40Z

Redningsbåten Lifeline ligger og flyter I havet utenfor maltesisk territorium. Om bord er 234 migranter som hverken Italia eller Malta vil ta imot.

Libyas kystvakt har plukket opp over 400 mennesker og brakt dem tilbake til Nord-Afrika etter at Italia ba utenlandske redningsskip la være å berge dem.

Spanske Proactiva Open Arms, som har reddet tusenvis av migranter fra å drukne i Middelhavet, opplyste tidligere på dagen at de har mottatt syv-åtte meldinger om båter i nød i Middelhavet.

Sendt til Libya

Organisasjonen anslo at totalt 1.000 mennesker er om bord i båtene og tilbød seg å hjelpe. Men Italias kystvakt avviste det spanske skipets tilbud og henviste dem til Libyas kystvakt.

– Hvis den libyske kystvakten koordinerer denne innsatsen, blir alle disse menneskene sendt tilbake til Libya, sier Proactiva Open Arms' talsperson Laura Lanuza.

Libyas kystvakt opplyste søndag kveld at de hadde stanset rundt 460 afrikanere, blant dem 70 barn og over 100 kvinner, i gummibåter utenfor kysten.

Noen av dem er brakt til en marinebase i hovedstaden Tripoli, mens andre er brakt til en flyktningleir i småbyen Khoms, heter det fra kystvakten i det nordafrikanske landet. Alle fikk humanitær hjelp, bedyrer kystvakten.

Redningsskip uten kai

Samtidig driver to andre skip med til sammen over 300 flyktninger og migranter rundt i Middelhavet og venter på beskjed om hvor de kan få legge til kai. Det ene, Lifeline, tilhører en tysk hjelpeorganisasjon, mens det andre er et dansk skip fra rederiet Mærsk.

Både Italia og Malta har nektet å ta imot dem.

Italias kystvakt medgir at de søndag fikk nødsignal fra seks forskjellige migrantbåter og sendte ut en anmodning til redningsskipene, men sier libyerne deretter overtok ansvaret.

– Det er en skam for Europa

Barcelonas ordfører Ada Colau ønsker båtflyktningene velkommen til den katalanske byen og ba søndag Spanias regjering om å gripe inn.

– Akkurat nå driver båter med over 1.000 mennesker rundt, og Italia vil overlate dem til Libya, hvor folk tortureres, voldtas og holdes som slaver, sa Colau på Twitter.

Det vil bli vanskelig, ifølge eierne av skipet.

-Akkurat nå er det for farlig å seile hele veien til Spania. Vi håper på en løsning hvor de kan gå i land på Malta, for så å flys til Spania, sier Axel Steier, stifter av hjelpeorganisasjonen Mission Lifeline, til VG.

Han forteller at situasjon om bord skipet er akutt.

– Vi har fire barn under tre år, og den hygieniske og medisinske situasjonen er akutt, sier Steier, og legger til:

– Det er en skam for Europa at ingen vil ta imot disse menneskene.

Fengsler

EU har tidligere alliert seg med den libyske kystvakten i et forsøk på å hindre migranter og potensielle asylsøkere i å ta seg sjøveien til Europa. Men dette er en politikk som fører til at migranter og flyktninger blir ført tilbake til grusomme fengsler i Libya, ifølge FN.

