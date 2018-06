FERSKA: Tall fra den tyske politietaten viser at Donald Trump tar feil når han sier at kriminaliteten i Tyskland har steget. FOTO: SCANPIX

Trumps Tyskland-påstander blankt avvist

Publisert: 19.06.18 10:03 Oppdatert: 19.06.18 11:00

MÜNCHEN (VG) USAs president Donald Trumps påstander om at kriminaliteten i Tyskland har økt på grunn av innvandring, stemmer ikke med virkeligheten, viser statistikken.

Det gikk noen timer fra Donald Trumps anklagende twittermelding om at «innvandring rokker ved den allerede skjøre Berlin-koallisjonen», etterfulgt av «kriminaliteten i Tyskland har steget i massevis», til tyskerne fikk summet seg til å sjekke fakta, men tirsdag morgen har nesten samtlige av morgensendingene på tysk TV, Trumps usannheter som hovedsak.

Kriminaliteten i Tyskland har nemlig absolutt ikke steget, tvert i mot.

I 2017 var forekomsten av kriminelle handlinger faktisk på sitt laveste nivå på hele 25 år, viser ferske tall fra den tyske politietaten.

Kraftig nedgang

Under flyktningkrisen i 2015 ble Angela Merkel selve gallionsfiguren for et Europa som ville hjelpe, med sitt kjente utsagn «Wir schaffen das» - «Vi klarer det».

Landet har siden den gang tatt imot nesten halvannen million flyktninger .

Merkels åpne innvandringslinje kostet henne støtten fra enkelte partifeller og velgere som fryktet for landets sikkerhet, men statistikken fra politiet tyder på at frykten var grunnløs.

Ikke bare har antall tilfeller av kriminalitet sunket med 5,1 prosent fra året før, men også voldsfrekvensen og tyveri har gått ned med henholdsvis 2,4 prosent og 11,8 prosent, viser kartleggingen.

Nedgangen i kriminelle handlinger utført av utlendinger var på 2,7 prosent, mens nedgangen for tyske statsborgere var på 2,2 prosent.

Kan velte regjeringen

Asylanter er igjen et hett tema i Tyskland nå. Debatten om hvorvidt Tyskland skal kunne avvise migranter ved den tyske grensen, kan velte Merkels regjering og kaste landet ut i nyvalg.

Innenriksminister Horst Seehofer fra Merkels søsterparti i Bayern, CSU, ønsker en langt mer proteksjonistisk linje enn Merkel. Mandag ga Seehofer Merkel en frist på knappe to uker til å komme til enighet med andre statsledere om en felles asylpolitisk løsning for Europa.

Tirsdag møter forbundskansler Merkel Frankrikes president Emmanuel Marcon, og migrasjonspolitikk vil stå høyt på agendaen for treffet mellom de to.