Grottedramaet: Mener å ha funnet mulig fluktvei gjennom fjellet

Publisert: 06.07.18 19:23 Oppdatert: 06.07.18 20:21

UTENRIKS 2018-07-06T17:23:55Z

MAE SAI (VG) Det kan være mulig å bore seg gjennom fjellet og inn til guttene i grotten, ifølge en av Thailands ledende ingeniører. Men det blir ingen redningsaksjon i dag.

Redningsledelsen jobber med flere alternative måter for å få fotballaget som er innestengt i en grotte i Nord-Thailand i sikkerhet. Ved 19-tiden norsk tid sier guvernør Narongsak Osottanakorn at det ikke blir noen redningsaksjon lørdag.

– De kan ikke dykke ennå. Vi må forsøke å komme opp med den best mulige planen. Hvis risikoen er minimal vil vi forsøke. Vi er bekymret for været og oksygenet i grotten, sier guvernøren på pressekonferansen.

Av redningsmuligheter er å bore seg gjennom fjellet vurdert til å være for risikabelt, både fordi fjellet er porøst og fordi området guttene befinner seg i, er lite.

Man er redd for at fjellet skal kollapse over dem.

Men ifølge en av Thailands ledende ingeniører, Thanes Weerasin, kan det bli aktuelt likevel.

Fjellryggen finkjemmes av 22 ulike grupper. De undersøker meter for meter, på jakt etter sprekker og hull som kan lede inn til grotten guttene må reddes ut fra.

Vurderer å bore i fjellet

Det er 800-meter til én kilometer fjell mellom guttene og friheten. Fjellet er ikke massivt. Det er fullt av huler, sprekker og trange ganger.

Det må utnyttes, mener Thanes Weerasin, president ved ingeniørinstituttet i Thailand.

Han deltar i redningsarbeidet i fjellet ved byen Mae Sai og har selv sett sprekker og hulrom i fjellet. Det er spesielt én lovende fjellsprekk han ønsker å jobbe videre med, ifølge The Guardian .

Oppdaget stort hull

– Omtrent 100 meter inn i en fjellsprekk oppdaget vi et stort hull. Det er over én meter i diameter og fører videre innover i fjellet. Det er mulig å fire seg videre inn i fjellet, sier han.

Han er ved redningssentereret for å gi ekspertråd til redningsmannskapene.

Etter å ha kommet seg 20 meter ned, kom ingeniøren ned til et område han kunne gå på, før han så endte ved et nytt hull i fjellet.

Ingeniøren brukte et instrument som viste at etter en smal passasje kom et nytt hulrom i fjellet.

Dette mener ingeniøren tyder på at det vil være mulig å bore seg frem ned til guttene i et fjell fullt av hulrom og trange, innvendige passasjer.

– Jeg tror vi kan komme oss ned til Nom Sao, innefor «Pattaya Beach», der barna og treneren oppholder seg, sier Weerasin til the Guardian.

Hevdet at de skulle hentes ut to og to

Tidligere i kveld uttalte en belgisk dykker at redningsaksjonen skulle bli i kveld, som senere ble avvist av den thailandske guvernøren

– Det er et kappløp mot tiden, for på søndag ventes det store regnbyger. Men vi forblir positive, sier den belgiske dykkeren Ben Reymenants til avisen HLN .

Ifølge dykkeren skulle operasjonen starte i kveld, norsk tid, og to og to gutter skulle bli fulgt ut om gangen.