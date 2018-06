Titalls tusen mennesker marsjerte gjennom sentrum i London til Parliament Square i protest mot brexit lørdag. Foto: John Stillwell/PA via AP / AP / NTB scanpix

Titalls tusen demonstrerte mot brexit i London

Publisert: 23.06.18 21:10

Titalls tusen mennesker demonstrerte lørdag i London med krav om at det holdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-utmelding.

Arrangørene anslår at så mange som 100.000 personer deltok i protesten, som fant sted nøyaktig to år etter at 52 prosent av britene stemte for brexit i en folkeavstemning.

Etter planen skal Storbritannia formelt tre ut av unionen 29. mars neste år, men befolkningen og dens konservative regjering er fortsatt splittet i synet på framtida utenfor EU.

Bak lørdagens marsj til Parliament Square sto organisasjonen People's Vote, som krever at en skilsmisseavtale med EU må være gjenstand for en ny folkeavstemning.

«Brexit kan stanses»

EU-vennlige politikere fra hele det politiske spekteret deltok i demonstrasjonen, der mange av deltakerne viftet med EU-flagg. Brexit-motstanderne mener folkemeningen har endret seg i favør av EU-medlemskap etter hvert som de økonomiske kostnadene har blitt tydeligere.

Velgerne ble gitt alle mulige slags løfter i forkant av folkeavstemningen i 2016, påpeker James McGrory, en av arrangørene.

– Men to år senere er brutte løfter alt vi står igjen med, samt en økonomi som kjenner presset fra brexit og en regjering som er lammet av intern splittelse, sier han.

23. juni 2016 stemte 48 prosent imot å forlate EU. 72 prosent av de 46,5 millioner stemmeberettigede deltok.

– Brexit er ikke unngåelig. Brexit kan stanses, sa Liberaldemokratenes leder Vince Cable i en appell til folkemengden.

«Dorull-brexit»

Statsminister Theresa Mays utenriksminister Boris Johnson, som var blant de fremste forkjemperne for brexit, slo tilbake mot EU-tilhengerne i en kronikk i tabloidavisa The Sun.

Det britiske folk «ønsker ikke en halvhjertet brexit», mener Johnson. Han advarte mot det han kaller en «dorull-brexit» – «myk, bøyelig og tilsynelatende uendelig lang».

People's Vote har ikke presentert noen detaljert plan for hvordan de ser for seg at en ny folkeavstemning skal organiseres, hvilke spørsmål som skal stilles eller hvordan resultatene skal sammenholdes med den første avstemningen.

Politiet har ikke oppgitt noe anslag for hvor mange som deltok i lørdagens marsj. Det var også en motdemonstrasjon, men langt færre brexit-tilhengere enn brexit-motstandere møtte opp.