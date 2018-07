FORSØKT DREPT: Eks-spionen Sergej Skripal overlevde nervegass-angrepet i Salisbury i mars. Bildet er fra 2006. Foto: YURI SENATOROV / Kommersant Photo

Sky News: Britisk politi mistenker russere for Novitsjok-angrepet

Publisert: 19.07.18 06:59 Oppdatert: 19.07.18 07:40

UTENRIKS 2018-07-19T04:59:10Z

Politiet mener de vet hvem som står bak Novitsjok-angrepet på den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren Julia Skripal.

Mer enn én person er mistenkt i saken. Ifølge Sky News mener politiet at flere russere var involvert i drapsforsøket på eks-spionen og hans datter . De ble begge funnet bevisstløse på en benk utenfor et kjøpesenter i Salisbury i mars.

Nå melder Sky News at britisk politi har klart å identifisere personene som forgiftet Julia og Sergej Skripal.

– Etterforskerne mener de har identifisert de mistenkte gjerningsmennene i Novitsjok-angrepet ved hjelp av bilder fra overvåkingskamera, heter det i saken.

Politiet skal deretter ha sjekket bildene fra overvåkingskameraene opp mot hvem som reiste inn og ut av landet i den samme perioden som angrepet skjedde, har kilder opplyst til Sky News.

Kildene har også informert om at etterforskerne skal ha sagt at de er helt sikre på at de mistenkte er russere.

Gjennombruddet i Novitsjok-saken kommer kort tid etter at 44 år gamle Dawn Sturgess og partneren hennes Charlie Rowley (45) ble utsatt for den russisk-utviklede nervegassen. Sturgess døde som følge av angrepet, mens Rowley er innlagt på sykehus.

De ble syke ikke langt unna der den russiske eks-spionen og datteren ble forgiftet i mars. Sturgess skal ha blitt utsatt for en dose av Novitsjok som er ti ganger så høy som det Sergej Skripal og datteren Julia fikk.