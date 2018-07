SKYTING: Politiet gjør undersøkelser på åstedet for skytingen i Nydala i Malmö. Malmö og flere andre svenske byer har vært rammet av flere skyteepisoder de siste ukene. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Én mann drept i skyting i Malmö

Publisert: 03.07.18 15:37 Oppdatert: 03.07.18 17:03

Én mann er død og én er skadet etter en skyteepisode i den skånske byen. Politiet sender bevæpnede styrker til sykehuset for å unngå hevnaksjoner.

Aftonbladet melder at én av de skadede er omkommet. Den andre personen er alvorlig skadet.

VG snakket med politiet i Malmö i 15.40-tiden.

– Det er to menn som er sendt til sykehus med skuddskader. Nå sender vi politistyrker til sykehuset hvor de sårede har blitt fraktet. Dette for å beskytte både personale og pasienter mot eventuelle hevnaksjoner, sier pressetalsmann Ewa-Gun Westford i politiet Region Syd, til VG.

Hun kan ikke utelukke at skytingen knytter seg til de siste ukers hevnaksjoner i den skånske byen. 18. juni ble tre unge menn skutt og drept på åpen gate, og tre andre skadet. Både politi og beboere fryktet da en serie med hevnaksjoner i byen.

Flere har blitt skutt siden da. Westford forteller overfor VG at skyteepisoden tirsdag ettermiddag i Nydala skjedde samme sted som en skyteepisode natt til tirsdag.

– Det er samme plass som det var skyting i går kveld, sier hun.

Hun forteller at det er for tidlig å si noe om motiv, men forteller at det kan dreie seg om hva som helst:

– I Malmö er gjengene løst tilknyttet hverandre, og det skal lite til før det eskalerer. Skytingene kan skyldes hevn, et rart blikk eller narkotika, sier hun.

Til Aftonbladet sier politiet at en større styrke er på plass. Politiet jobber nå med å lete etter mulige gjerningspersoner, og et større område i Nydala er sperret av.

Et vitne forteller at han befant seg i en butikk i nærheten, da det ble hørt skudd.

– Jeg hørte fire skudd og gikk rett ut for å se hva som hadde skjedd, samtidig som jeg ringte politiet, sier vitnet.

Han forteller at de skadede, to yngre menn, lå på bakken, skuddskadede.

– Det lå to gutter på bakken og folk hadde begynt å samle seg rundt dem, sier vitnet.