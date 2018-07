STANDHAFTIG: Natalia Broniarczyk (34) er en av svært få kvinner i Polen som tør å snakke om at hun har tatt en abort i Polen, hvor det er forbudt. En vond stigmatisering er ofte konsekvensen av åpenhet om tema. Foto: Andersen, Cicilie S.

Abortkamp i Polen: Ingen endring i sikte

Publisert: 14.07.18 02:01

UTENRIKS 2018-07-14T00:01:38Z

WARSZAWA (VG) Polske kvinnerettsforkjempere er glade for at abort nå blir tillatt i Irland, men de føler at de er langt unna en oppmykning av det strenge forbudet i eget land.

Det var et rørende øyeblikk for Natalia Broniarczyk (34), da hun for en drøy måned siden kunne bivåne sine irske søstre få retten til å selv bestemme over sin egen kropp.

– Jeg var så rørt av solidariteten mellom dem! Alle var sammen om ett mål, å vinne folkeavstemningen. Vi var en hel gjeng polske jenter som var med på kampanjen i Irland , og vi lagde skilt med « polske feminister er stolte av dere». Folk kom bort til oss og gråt, og sa « nå er det dere som har sjansen».

Kirken sentral for lovgiving

Før den irske avstemningen ble det snakket om at kanskje tiden nå er kommet for at også Polen blir nødt til å gi kvinner muligheten til selvbestemt abort. En vakker tanke, men ikke særlig realistisk, sier Natalia Broniarczyk.

VG møter den 34 år gamle kvinnesakskvinnen hjemme i hennes lille Warszawa-leilighet, mellom potteplanter, ruller med aktivistplakater og to franske bulldoger. Natalia tror det er milevis igjen før hun og andre polske kvinner kan se en endring i Polens strenge abortforbud.

– Det skjedde noe avgjørende i Irland før avstemningen: Det pågikk en ærlig samtale om den katolske kirkens rolle i samfunnet, lovgivingen og politikken. Her er vi fortsatt langt unna noe slikt. Jeg håper jeg fortsatt lever den dagen det skjer, sier hun vemodig.

FAKTA: POLENS ABORTFORBUD I Polen er abort som hovedregel forbudt, men det kan gjøres unntak ved 3 tilfeller. *Når fosteret er skadet *Når kvinnens liv eller helse er i fare *I tilfeller av voldtekt. MEN: Alt av helsepersonell har likevel retten til å nekte å utføre abort hvis det strider mot deres egen overbevisning. I det strengt katolske Polen er det svært utbredt at leger derfor ikke vil gjøre inngrepet.

Det gjenstår nå to land i EU, Polen og Malta, i tillegg til den britiske provinsen Nord-Irland, der abort er forbudt. Av Polens rundt 20 millioner kvinner har rundt en tredel vært gjennom en abort, mener polske abortrettighetsorganisasjoner, men så godt som ingen som snakker om det.

Natalia har bestemt seg for å bidra til en endring, og er med i en liten aksjonsgruppe som kjemper for retten til selvbestemt abort. Laptopen hennes er dekket av klistremerker. På ett av dem står det «Jeg er glad i en som har tatt abort».

– Jeg føler meg forpliktet til å være åpen om min historie, fordi jeg er privilegert. Jeg bor i Warszawa, jeg har en sterk og moderne familie og kolleger som støtter meg. Straffen er ikke like stor for meg, som for andre kvinner i Polen, sier hun til VG.

Bestilte abortpiller på nettet

Det er nå 6 år siden Natalia selv ble en del av statistikken, og det skulle gå flere år før hun bestemte seg for å åpne opp om opplevelsen.

Hun var den gang i et forhold som ikke hadde vart mer enn i noen uker før hun innså at hun var gravid. Natalia visste med en gang at det ikke var rett for henne å beholde barnet, men i det strengt katolske Polen er det ikke rom for slike tanker.

Natalia gjorde som så mange andre, bestilte ulovlige abortpiller på internett fra Kina, i seg selv en helserisiko, og med en emosjonell tilleggsbelastning da pakken ble stoppet i tollen.

– Jeg husker hvor redd og ulykkelig jeg var de tre ukene mens jeg ventet på å få ut pakken fra tollerne. Det var som en depresjon. Jeg følte at alt tok slutt og at jeg ikke hadde kontroll på hva som kom ti å skje med livet mitt, forteller 34-åringen, mens de to små hundene hennes krøller seg i fanget hennes for kos.

PSSST! Kontroversiell konservativ regjering Tirsdag denne uken innførte Polen en ny og omstridt lov som tvinger en over tredel av landets dommere til å gå av. Kritikere mener loven forsøker å politisk kontrollere dommerne, som egentlig skal være uavhengige. Nasjonalforsamlingen, som kontrolleres av det nasjonalkonservative partiet PiS, ønsker dessuten å stramme inn Polens svært strenge abortlov ytterligere. ( Kilde: NTB)

Grunnen til at så mange polske jenter utsetter seg for faren ved å ta slike abortpiller, er at det finnes få andre alternativer.

– Selvfølgelig er det er risiko, slik er det med alle piller. For eksempel at blødningen ikke stopper, vedgår Natalia, selv om hennes organisasjon har hjulpet mange andre kvinner med å få tak i pillene.

De som har mer penger å rutte med enn de rundt 800 kronene pillene koster, reiser til klinikker i Tyskland eller Slovakia. Prisen ligger på rundt 4000 kroner. Det finnes egne busser som går i skytteltrafikk mellom Krakow og den mest bruke slovakiske klinikken. Hver dag tar minst 10 polske kvinner turen over grensen.

Hjelpsom lege «som å vinne i Lotto»

All denne risikoen, hemmligholdet og ubehaget, fordi disse alternativene faktisk er mer tilgjengelig for polske kvinner, enn en polsk lege som vil hjelpe dem. For selv om det finnes unntak fra abortforbudet, for eksempel ved tilfeller av skade på fosteret eller fare for morens liv, blir muligheten for en terminering av svangerskapet sjelden brukt.

– Legens rett til å si nei til å utføre abort av egen religiøs overbevisning brukes så ofte, at det å finne en som faktisk sier ja til det, er som å vinne i Lotto, bemerker Natalia.

Med beina i skredderstilling fra sofaen i den lille leiligheten, beskriver kvinnesakskvinnen en utvikling som hun mener går den gale veien: Det mektige nasjonalkonservative partiet ønsker å stramme inn abortforbudet ytterligere, ved å også la apotekansatte kunne bruke retten til å ikke selge varer de mener er skamfulle. Hun frykter også at den «allerede mangelfulle» seksualundervisningen kan bli verre.

Men det kommer drypp av gode tegn også. Nylig fikk Natalia og to av hennes kolleger i abortrettighetsorgansiasjonen pryde forsiden til et kvinnemagasin i Polen. Natalia Broniarczyk kjemper videre med uforminsket styrke, forsikrer hun.

– Dette er et helt grunnleggende spørsmål om livskvalitet. Det å tvinge kvinner til å ha barn de ikke ønsker, er å frata dem retten til å bestemme over egen kropp. Mange blir mentalt syke av det. Men har du rett til å bestemme over din egen kropp og ditt liv, så kan du gjøre alt.