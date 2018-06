REISER VIDERE: 50-åringen vil nå ta med sønnen til Orlando, Florida, hvor de har venner og slekt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han ble separert fra sønnen: – Vi var livredde

Publisert: 21.06.18 06:39

UTENRIKS 2018-06-21T04:39:19Z

MCALLEN, TEXAS (VG) I seks dager etter at de ulovlig tok seg inn i USA visste ikke far og sønn hvor den andre var. Da de endelig ble gjenforent, var lykken overveldende.

VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Da hadde vi begge store smil i ansiktene våre. Det var så godt å se ham igjen, smiler pappaen.

50-åringen, som ikke vil oppgi navnet sitt, og som ikke ønsker at VG tar bilder eller intervjuer hans 16 år gamle sønn, forteller at de krysset Rio Grande i en flåte for litt over en uke siden. Like etter at de kom inn i USA , nesten helt sør i Texas, ble de pågrepet av grensevakter. Umiddelbart ble de tatt med til et mottakssenter i McAllen.

– Der fikk vi bare en halvtime sammen før de tok sønnen min fra meg. Det gikk så fort, og vi skjønte ikke hva som skjedde. Det var grusomt. Vi har begge vært livredde, sier mannen.

Da de etter seks dager ble gjenforent, viste det seg at de hadde vært på det samme, store mottakssenteret hele tiden, men blitt holdt på ulike avdelinger. Dette er det samme senteret som det i helgen kom ut bilder fra som viser flyktninger som blir holdt i det som best kan beskrives som store gitterbur.

Flykter fra voldelige gjenger

VG møter 50-åringen på et frivilligsenter drevet av kirkeorganisasjonen Catholic Charities RGV midt i McAllen sentrum. På veggen henger en plakat som ønsker velkommen på spansk. På en annen plakat står det organisasjonens slagord: «Gjenoppretter menneskelig verdighet».

FAKTA OM DEN OMSTRIDTE GRENSEPRAKSISEN * President Donald Trump har innført strengere kontroll ved USAs grense mot Mexico. * Justisminister Jeff Sessions kunngjorde i april at migranter som forsøker å ta seg ulovlig over grensen, vil bli behandlet som kriminelle og bli pågrepet og internert. * Tusenvis av migranter er siden internert, og over 2000 barn er tatt fra foreldrene og satt i egne interneringsleirer. * Praksisen med å tvangsskille barna fra foreldrene har høstet sterk kritikk fra kirkesamfunn, menneskerettighetsgrupper og både demokratisk og republikansk hold. * FN anklager amerikanske myndigheter for å bryte menneskerettighetene, mens Amnesty International kaller praksisen «ren tortur». * Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kaller atskillelsen av barn og foreldre «barbarisk». * USAs tidligere førstedame, Laura Bush, stempler i et innlegg i Washington Post Trumps politikk som «grusom og umoralsk». * Tre andre tidligere førstedamer, Eleanor Rosalynn Carter, Hillary Clinton og Michelle Obama, fordømmer også slik behandling av barn. * Onsdag signerte Donald Trump en presidentordre som skal sørge for at barn og foreldre ikke blir separert. (NTB)

Hver eneste dag kommer rundt 100 flyktninger hit. De blir sendt hit av immigrasjonsmyndighetene etter at de har fått en rettsdato en gang i fremtiden der deres immigrasjonssak vil bli behandlet. Gjerne flere måneder frem i tid. Senteret gir dem mat, en dusj, rene klær og hjelp til å ta bussen dit de skal. Stort sett til venner eller slektninger andre steder i landet. De får med seg toalettartikler, litt mat og en konvolutt som forklarer reiseruten og som har en påskrift om at de trenger hjelp til å finne neste buss fordi de ikke snakker engelsk.

Mens de venter, leker barna i en lekekrok. Noen av de voksne ser fotball-VM på TV. Uruguay leder mot Sør-Korea.

50-åringen forteller at han flyktet med sønnen fra Honduras fordi han var redd for de voldelige gjengene i landet.

– De forsøkte å presse sønnen min til å bli medlem. Vi kunne ikke bli der lenger, sier han.

Ikke mat til barna

En 21 år gammel kvinne som flyktet sammen med sin tre år gammel datter og en seks år gammel sønn, forteller at også de dro fra sitt hjemland, Guatemala, på grunn av voldelige gjenger.

– Det er for farlig å være der. Jeg ville ikke utsette barna mine for den faren, forteller hun til VG.

Slike historier finnes det tusenvis av fra dem som kommer fra disse landene, som blir regnet som noen av de voldeligste i verden.

21-åringen ble aldri atskilt fra barna sine, men forteller om en strevsom og reise over 15 dager. Særlig var det vanskelig når barna var sultne, eller tørste, og hun ikke hadde noe å gi dem. Praksisen med å separere barna fra foreldrene, som Trump-administrasjonen innførte i april, kjente hun ikke til, men hun mener det er å begå urett mot både foreldre og barn.

– Jeg ville heller blitt kastet ut igjen umiddelbart enn å bli atskilt fra barna mine.

– Har hatt flaks

50-åringen og 21-åringen er blant de heldige. Selv om førstnevnte var atskilt fra sønnen noen dager ble de relativt raskt gjenforent, og nå kan de reise videre.

Utallige historier har de siste dagene kommet ut om foreldre og barn som ikke har vært like heldige. Over 2300 barn skal ha blitt atskilt fra sine foreldre siden nulltoleransepraksisen til Donald Trump og hans administrasjon startet.

Enkelte har opplevd at foreldrene har blitt sendt tilbake til sine hjemland uten å ha med seg barna. De vet ikke hvor de er, eller når de får se dem igjen. Kritikere har pekt på at praksisen ble innført før man hadde gode nok ordninger for gjenforening på plass.

Mengden mennesker det gjelder har ført til at logistikken ikke har klart å holde tritt. Det ser også ut til å gjelde for hvor mange som blir satt i varetektsfengsel. Det er når dette skjer at foreldre og barn har blitt separert lenger enn kortere perioder.

Loven sier at barn ikke kan fengsles. Derfor har man tatt dem fra foreldrene, og ofte sendt dem til mottakssentre helt andre steder i landet.

Søster Norma Pimentel, som driver frivilligsenteret VG besøker, sier at hun tror det er nettopp den store mengden som gjør at de som blir sendt til dem kommer sammen med barna. Ingen av dem har blitt satt i varetekt eller blitt sendt gjennom rettssystemet ennå.

– Jeg tror det bare handler om at de har hatt flaks fordi myndighetene ikke har hatt kapasitet til å sende alle gjennom rettssystemet nå med en gang.

Møtte i retten

Ikke alle har den samme flaksen. Onsdag morgen ble nesten 80 flyktninger i tur og orden ført inn i dommer J. Scott Hackers rettssal i 8. etasje i den føderale rettsbygningen et bokstavelig steinkast fra frivilligsenteret.

En mann i 40-årene med skitten dongeribukse og en grønn, slitt T-skjorte blir ført inn akkurat i det VG ankommer rettssalen. Buksen sagger og pløsen på skoene henger og slenger. Beltet og skolissene er tatt fra ham slik at han ikke skal kunne skade seg selv. Ansiktet er alvorlig. Han er påført håndjern og kjetting mellom føttene.

I salen, der alle er minst 18 år og flesteparten er menn, rasler det i lenker og knirker i trebenker når flyktningene vrir urolig på seg.

Dommer J. Scott Hacker, som gjennom hele prosessen står på gulvet like foran dem og ikke sitter bak pulten sin, stiller én og én av dem spørsmål og ber dem bekrefte navn, nasjonalitet og alder.

Julio, 24, fra Honduras. Juan, 19, fra Mexico, Vildemar, 40, fra Guatemala, Aida, 36, fra El Salvador. Slik fortsetter det.

De får en rekke andre spørsmål for å sørge for at de har forstått hva som skjer dersom de erklærer seg skyldig i å ha krysset grensen ulovlig.

– Si, si, si, si, sier de.

Ja på spansk.

Vet ikke hvor datteren er

De fleste ble pågrepet for bare én eller to dager siden. De forteller at de krysset Rio Grande med flåter, båter, eller svømmende.

Dommer J. Scott Hacker, hvis briller sitter helt fremst på nesetippen, forteller at han ikke har myndighet til å bestemme om de får bli i landet. Det er det en immigrasjonsdommer som skal gjøre senere. Han er bare her for å avgjøre om de har begått en kriminell handling da de krysset grensen. Slike masserettssaker er daglige langs Mexico-grensen.

Til slutt erklærer alle utenom én seg skyldig.

Deres felles myndighetsoppnevnte advokat opplyser at 25 av dem har kommet sammen med barn, som de nå er separert fra.

En mann spør dommeren fortvilet hva som vil skje med barnet hans.

– Jeg kan ikke gi deg et annet svar enn at jeg håper dere alle blir gjenforent med barna deres. Dette er utenfor min makt. Dette er det immigrasjonsmyndighetene som håndterer, svarer dommeren.

En annen far forteller dommeren at han kom hit med datteren. Han er klar for å bli sendt ut av USA og tilbake til hjemlandet sitt, men han vil ikke reise uten datteren.

– Jeg vet ikke hvor hun er. Jeg ønsker at vi skal få reise sammen.

Han får det samme svaret fra dommeren. Han håper det blir slik, men kan ikke love noe.

Flyktningene blir ført ut av salen med triste ansikter og tunge skritt.

Trump snur

Kritikken har de siste dagene haglet fra alle bauger og kanter, inkludert fra egne partifeller, mot president Trump for praksisen med å separere barn og foreldre. I McAllen møtte VG advokat Michael Avenatti, som er mest kjent som advokat for pornostjernen Stormy Daniels, som hevder å ha hatt et seksuelt forhold til Trump.

Han har påtatt seg å gratis være advokat for over 50 mødre som har blitt fratatt barna sine. Han kaller praksisen «ondskap av episke dimensjoner» .

– Slikt som dette bør ikke finne sted i USA. Å ta ungene fra mødrene på en slik måte er grusomt. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå på amerikansk jord og lytte til den ene moren etter den andre fortelle så sjokkerende historier.

Alt tyder på at presset mot presidenten nå har blitt så stort at han ikke lenger kunne stå imot. Onsdag kveld signerte Trump en presidentordre som ifølge ham skal gjøre at barn og foreldre ikke lenger blir separert.

– Det er mange som kommer til å bli glade nå, sa Trump i det han satte navnet sitt på dokumentet, før han nektet for at han nå gir etter for press.

Signeringen skjer etter at både han og andre i hans administrasjon har sagt at det bare er Kongressen som kan stanse praksisen, og at det er Demokratene som har stått i veien for at det ikke har skjedd før.

Dette har en rekke personer sagt rett ut at er løgn fra Donald Trump. Nå, når presidenten faktisk signerer en slik presidentordre, så viser han at de hadde rett hele tiden.

Ifølge kilder CNN har, vil nulltoleransepolitikken for flyktninger som tar seg ulovlig inn i USA fremdeles gjelde, men barn og foreldre skal nå bli holdt i varetekt sammen. Dette kan de ifølge samme kanal bare gjøre lovlig i tre uker. Hva som skjer etter det, er uklart.

Det er også uklart hva som vil skje med dem som allerede er separert, og når de eventuelt vil bli gjenforent, men signaler onsdag kveld går på at det ikke vil skje umiddelbart.