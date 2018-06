HADDE FÅTT TRUSLER: På en pressekonferanse ble det opplyst at den rammede avisen hadde mottatt trusler i forkant av angrepet. Foto: SAUL LOEB / AFP

Skytedesperado (38) saksøkte rammet avis for ærekrenkelser i 2012

Publisert: 29.06.18 02:31 Oppdatert: 29.06.18 04:24

UTENRIKS 2018-06-29T00:31:36Z

Politiet opplyser at mannen som er pågrepet for å ha drept fem personer i en avisredaksjon i Maryland i USA trolig hadde planlagt det blodige drapsraidet.

Det melder nyhetskanalen NBC News som siterer flere politikilder. Anklagene til drapsmannen mot Capital Gazette skal i sin tid ha blitt henlagt i en lokal domstol.

Dette vet vi om saken:

Fem mennesker er skutt og drept , og to er skadet i redaksjonen til avisen Capital Gazette i Annapolis i Maryland.

En 38 år gammel mann er pågrepet, og antas å ha vært alene da han gikk til angrep.

Avisen skal i forkant av angrepet mottatt trusler gjennom sosiale medier.

Assisterende nyhetsredaktør Rob Hiaasen (59) er blant de drepte.

Trusler i sosiale medier

På en presskonferanse natt til fredag norsk tid opplyste visepolitimester William Krampf i Anne Arundel County at den rammede avisen hadde mottatt trusler på sosiale medier, senest torsdag da angrepet fant sted, og at de nå undersøker om disse kom fra den mistenkte.

– Han var forberedt på å gå inn i bygget, forberedt på å skyte og målet var å gjøre skade, sa Krampf.

Gjerningsmannen skal ha skutt ofrene sine med en rifle i første etasje i bygget, hvor politiet senere fant ham gjemt under en pult, melder CNN .

Redaksjonen i sorg

Jimmy DeButts, en av redaktørene i Capital Gazette, skriver på Twitter at han er knust og nummen.

– Vær så snill å ikke be om flere intervjuer og mer informasjon. Jeg er ikke i stand til å snakke, bare vit at reporterne og redaktørene i avisen gir alt de har hver eneste dag. Det finnes ingen 40 timers-uker eller store lønninger, bare en lidenskap for historier fra lokalsamfunnet vårt, skriver DeButts.

Capital Gazette dekker selv historien om skyteepisoden i lokalene deres på sine nettsider, og opplyser at avisen vil bli gitt ut som vanlig fredag. Journalistene i avisen får hjelp av kollegaer i moderavisen The Baltimore Sun.

Gjemte seg under pulten

Krimjournalist Phil Davis i Capital Gazette beskrev på Twitter hvordan den enslige skytteren kom inn i redaksjonslokalene.

«Det finnes ikke noe mer skremmende enn å høre flere personer bli skutt mens du ligger under skrivebordet ditt og hører skytteren lade om», skriver han.

«Gjerningsmannen skjøt gjennom glassdøren til kontoret og åpnet ild mot flere av de ansatte. Jeg kan ikke si så mye mer og kan ikke avklare om noen er døde – men situasjonen er ille», het det i en annen melding.

Til The Baltimore Sun sier krimjournalisten at de var «som i en krigssone» inne i redaksjonslokalet. Han beskriver hendelsen som «noe det vil være vanskelig å beskrive en stund fremover.

– Jeg er krimjournalist. Jeg skriver om disse tingene – ikke nødvendigvis så ekstremt, men skyting og død – hele tiden. Men enn hvor mye jeg prøver å artikulere hvor traumatiserende det er å gjemme seg under pulten, skjønner du det ikke før du er der og føler deg hjelpeløs, sier Davis.

Kunne ikke ta fingeravtrykk

Politiet opplyser at de var på plass i avisredaksjonen om lag ett minutt etter at de fikk melding om skytingen 14.45 lokal tid, altså 20.45 norsk tid.

Den pågrepne hadde ingen identifikasjonspapirer på seg, og vedkommende nektet angivelig å samarbeide.

Ifølge NBC News hadde den pågrepne gjort noe med fingrene slik at det ikke var mulig å identifisere ham ved hjelp av fingeravtrykk. De måtte derfor benytte seg av ansiktsgjenkjenningsteknologi for å finne ut hvem han var.

Ettter skytingen ble det funnet noe de mistenker er eksplosiver inne i redaksjonslokalet. De mulige eksplosivene er nå «tatt hånd om».

Jobber med fredagens avis

Ifølge AP jobber flere av journalistene i Capital Gazette nå med å dekke skyteepisoden og få publisert fredagsavisen.

Journalist Chase Cook tvitret: «Jeg kan si såpass: Vi skal faen meg få ut avis i morgen».

Canadas stasminister Justin Tudeau er blant dem som reagerer på episoden. Natt til fredag skriver han på Twitter: «Journalister forteller vår samfunns historier, beskytter demokratiet og risikerer ofte livene sine for å gjøre jobben. Dagens angrep i Annapolis er knusende. Våre hjerter går ut til alle ofrene og deres familier.