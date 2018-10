PÅTALER RUSSISK AVTALEBRUDD: USAs forsvarsminister James Mattis – sammen med NATO-sjef Jens Stoltenberg i Brussel torsdag – sender rakettstriden videre til Donald Trump for avgjørelse. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Nye russiske raketter: Opp til Trump å reagere

UTENRIKS 2018-10-04T14:36:08Z

BRUSSEL (VG) – Uholdbart, sier USAs forsvarsminister Jim Mattis om at Russland utvikler nye mellomdistanseraketter, i et påstått brudd med INF-avtalen.

Publisert: 04.10.18 16:36

Nå reiser han hjem til Washington fra NATOs forsvarsministermøte, og sier at president Donald Trump må avgjøre hvordan USAs skal reagere mot Russland :

– Det er ingen uenighet mellom de allierte. Bruddet på INF-avalen er konstatert og Russland må ta ansvaret, sa Mattis til internasjonal presse i NATO torsdag.

Nye missiler

VG rapporterte tirsdag om hvordan NATO skjerper kritikken mot Russland og landets utvikling av et nytt missilsystem som kalles 9M729, og som ifølge USA har en rekkevidde over 500 kilometer. Slike missiler som kan bære atomvåpen. ble forbudt gjennom en avtale mellom USA og Russland i 1987.

Tirsdag sa USAs NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison – på VGs spørsmål – at USA måtte vurdere å «ta ut», altså ødelegge disse missilene. Senere modererte hun denne uttalelsen.

USA må matche

Men etter NATOs forsvarsministere hadde et lukket møte om atomstrategi torsdag, sa Mattis at president Trump må vurdere både diplomatiske og militære svar:

– Russland må igjen etterleve INF-avtalen, ellers blir USA nødt til å matche sine kapasiteter for å beskytte USAs og NATOs interesser, sa den amerikanske forsvarsministeren.

– Ingen skal være i tvil om at den nåværende situasjonen med Russland i brudd med avtalen, er uholdbar, la han til.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har trappet opp språkbruken mot Russland i denne saken:

– Bruddet på INF-avtalen er en stor risiko for vår sikkerhet, sier Stoltenberg.

Norge støtter USAs syn

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var med i den interne diskusjonen i NATO. Han bekrefter overfor VG at alle NATO-landene støtter USAs syn om at INF-avtalen er brutt:

– Det er et større alvor over dette når NATO samler sin kjernefysiske planleggingsgruppe, sier Bakke-Jensen.

Han sier at diskusjonen handler om hvordan man kommuniserer slike brudd for å hindre at situasjonen mellom partene blir enda mer alvorlig:

– Vi er en forsvarsallianse som står samlet og som ikke vil tolerere slike brudd på nedrustningsavtaler, sa forsvarsministeren.

Han ville ikke kommentere om USA har lagt nye bevis på bordet, slik den amerikanske ambassadøren varslet på forhånd.

Presidenten avgjør

Mattis sa USA har hatt dialog med Russland om brudd på INF-avtalen gjennom de fire siste årene, under både Trump og Barack Obama.

– Russlands eneste svar er at de ikke er i brudd med avtalen. Men nå går vi videre. NATO-landene har diskutert hvilke opsjoner vi har. Jeg har ikke lyst å svare for det nå. Dette blir det en avgjørelse fra vår president, så tar vi det derfra, sa Mattis.