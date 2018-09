YTRET SEG: SD-politiker Martin Strid vakte store reaksjoner for sine uttalelser under SVTs dekning av partiets landsmøtet i 2017. Nå er kanalen felt i Granskningsnämnden for å unnlate å kommentere og ta avstand fra utsagnene til Strid under sendingen. Foto: Lars Larsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

SVT felt: Tok ikke avstand fra SD-politikerens uttalelser

SVT ble mandag felt i Sveriges svar på Pressens Faglige Utvalg. Grunnen var at kanalen hverken kommenterte eller tok avstand etter at en SD-politikers utsagn under en sending fra landsmøte i fjor.

Det var i forbindelse med SVTs kringkasting av Sverigedemokraternas landsmøte i 2017 at politiker Martin Strid kom med uttalelsene, skriver den svenske avisen Resumé .

Han skal blant annet ha sagt at «Muslimer ikke er fullverdige mennesker, og referert til en skala der man på den ene yttersiden av skalaen var «fullt menneskelig» og på den andre siden var «100 % Muhammed».

Nå er kanalen felt i Granskningsnämnden (klageorgan for svensk presse, journ.anm.) for å ikke ha kommentert eller tatt avstand fra Strids utsagn.

– Ettersom SVT ikke kommenterte uttalelsen, hverken under eller rett etter sendingen, så strider sendingen mot bestemmelsen om TVs særskilte gjennomslagskraft. At SVT neste dag kommenterte og tok avstand fra uttalelsene, endrer ikke avgjørelsen, til tross for at disse sendingene hadde flere seere, står det i dommen.

Ifølge Sveriges svar på Vær varsom-plakaten , skal nemlig journalister være upartiske med mindre noen kommer med uttalelser som bryter med de demokratiske grunnprinsippene, som at alle er like mye verdt. Da er mediene pliktige til å ta avstand fra utsagnene.

Ikke første gang

Det er ikke første gang SVT har blitt felt i Granskningsnämnden for å la være å kommentere et utsagn fra en politiker i Sverigedemokraterna. I 2016 ble kanalen felt etter å ha unnlate å kommentere et utsagn fra SDs gruppeleder Mattias Karlsson, under en debatt i programmet Aktuelt. Dette førte til at kanalen under årets partidebatten valgte å kommentere leder for Sverigedemokraterna, Jimmi Åkessons uttalelser om innvandrere.

– Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, fordi de ikke er svenske. De passer ikke inn i Sverige, og da er det klart det er vanskelig å få jobb, sa Åkesson.

Etter debatten valgte kanalen å si følgende på direkten:

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse her i innledningen var grovt generaliserende, og at SVT tar avstand fra det, sa programleder Martina Nord.

Sverigedemokraterna krevde en beklagelse fra SVT, noe de ikke fikk , og valgte derfor å boikottet rikskringkasteren på valgvaken samme uke . De truet også med å bringe saken inn for Granskningsnämnden.

– Jeg står bak vår beslutning. Vi har nettopp blitt felt av Granskningsnämnden (klageorgan for svensk presse, journ.anm.) for en lignende situasjon i Aktuelt, og vi tar Granskningsnämndens vurdering av våre publikasjoner på største alvor. Vi tar også imot en vurdering av våre uttalelser denne gangen, skrev administrerende direktør i SVT, Hanna Stjärne i en pressemelding etter uttalelsen.

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen var da VG snakket med han i etterkant av episoden, tydelig på at noe lignende ikke ville skjedd i Norge .

– Jeg kan helt sikkert slå fast at dette ikke ville skjedd i Norge. Jeg kan ikke forestille meg en situasjon der vi hadde tatt avstand fra en uttalelse fra en partileder. Jeg tror rett og slett ikke jeg ville kommet på problemstillingen en gang, sa han til VG.

Han poengterte videre at en lignende situasjon ikke hadde vært brudd på Vær varsom-plakaten i Norge.