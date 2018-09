SETTER GRENSER: Centerpartiets Annie Lööf i samtale med VGs Harald Berg Sævereid etter den viktige partilederdebatten på SVT fredag kveld. Foto: Stian Eisenträger, VG

Hamret neven i bordet mot Jimmie Åkesson

UTENRIKS 2018-09-07

STOCKHOLM (VG) Det smalt under den siste, viktigste partilederdebatten på svensk TV, da partilederne skulle diskutere de høyst betente temaene innvandring og integrering.

Publisert: 07.09.18

Både helsevesen, klima og skatter ble gjenstand for heftig diskusjon under den siste partilederdebatten før søndagens skjebnetunge valg i Sverige . Men da Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson begynte å lange ut mot innvandrere, rant begeret over for Centerpartiets Annie Lööf – kvinnen som av flere nevnes som en het kandidat til å bli Sveriges neste statsminister i en mulig borgerlig regjering.

– Man kan ikke stille krav om at man skal slippe å ta sjefen i hånden. Man kan ikke kreve å få bygge storstilte mosképrosjekter, sa SD-lederen under debatten.

– Integreringspolitikken har handlet om at bare innvandrerne får jobb, så løser alt seg. Det skjer jo ikke, det blir ikke sånn. Man må stille seg spørsmålet hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb: Jo, det er fordi de ikke er svensker, for de passer ikke inn i Sverige og da er det vanskelig å få jobb, sa Jimmie Åkesson.

– Hvordan uttrykker du deg? ropte Annie Lööf, og slo hånden i bordet hun sto ved.

– Du er alltid så sint, Annie Lööf, slutt å gape og skrike i hver debatt, sier Jimmie Åkesson.

Til VG etter debatten sier Annie Lööf at hun ble aldeles rasende over det nedlatende synet på mennesker, som Åkesson la for dagen.

– Jo nærmere vi kommer valgdagen, desto mer har SD blitt radikalisert, sier Annie Lööf og sier søndagens valg er et verdivalg.

– Vi har verdens øyne rettet mot oss. Det er alvor nå, for det er snakk om hva slags Sverige vi vil ha. Dette er et verdivalg, hvor aggressive nasjonalistiske krefter står opp imot liberale verdier. De verdiene Jimmie Åkesson står for, må utfordres.

– En partileder må stå opp imot Jimmie Åkessons syn. Det gjorde jeg i dag, sier Annie Lööf til VG.

Overfor VG ga hun statsminister Stefan Löfven en politisk kilevink:

– Han ser på regjeringen som et svensk akademi, hvor han kan sitte på livstid. Dette er definitivt hans siste debatt som statsminister.

Moderaterna-leder Ulf Kristersson, som til å begynne med i debatten virket litt fraværende, våknet til og raste mot Löfvens politikk da innvandringspolitikken kom på bordet.

– Hvilke resultater i svensk integreringspolitikk er du fornøyd med? Er det skytingene? Er det arbeidsløsheten? spurte Kristersson med hevet stemme.

Ulf Kristersson mener at det viktigste for integrering er jobben, språket, og å forstå svenske normer og likestilling.

– Med integreringsproblemer blir nyankomne ikke den ressurs de kan være. Det kan ikke ta åtte år fra en nyankommet i det hele tatt har en fot på arbeidsmarkedet. Der svenskfødte innvandrerbarn ikke lærer seg svensk, sa Ulf Kristersson.

– Jeg pleier ofte å påpeke at et nei må være et nei. Men et ja må også være et ja – får man bli må man komme inn i samfunnet, lære seg sine rettigheter og plikter i vårt land. I dag mislykkes vi med begge de tingene, sa Moderaterna-lederen.

Annie Lööf sparket også til Stefan Löfvens politikk på innvandringsfeltet:

– Mens SD vil sparke mennesker ut fra Sverige, vil Stefan Löfven låse fast mennesker i et permanent utenforskap, mener hun.