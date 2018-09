DØDE I EGYPT: John og Susan Cooper døde i august som følge av E.coli-smitte. Foto: REX/Shutterstock

Egypt: Britisk ektepar døde av E. coli-smitte

Påtalemyndigheten i Egypt bekrefter at E. coli-smitte var årsaken til at to britiske turister døde på et hotell i august.

Det britiske ekteparet John (69) og Susan Cooper (63) døde i august under et opphold på Steigberger Aqua Magic Hotel i Hurgada. Nå bekrefter Egypts riksadvokat Nabil Sadek at dødsfallen skyldtes sykdom, trolig som følge av E.coli-bakterier, skriver NTB.

Tester viser at det var høye nivåer av E. coli og stafylokokker på hotellet. Det er ingenting som typer på at paret i 60-årene ble utsatt for voldskriminalitet.

40 andre gjester ved hotellet fikk lignende symptomer, og alle 301 gjester ble evakuert etter dødsfallene.

Obduksjon av ekteparet vi bli gjennomført i Storbritannia, ifølge BBC .

Ekteparets datter, Kelly Ormerod, fester imidlertid ingen lit til at foreldrene døde av E. coli-smitte. Hun var på hotellet sammen med foreldrene, og mener at symptomene ikke samsvarer med E. coli-smitte.

E.coli, som er kort for Escherichia coli, er et fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store menger i tarmsystemet til mennesker og dyr. Det er imidlertid blitt dannet varianter av E. coli som har sykdomsfremkallende egenskaper som fører til diarésykdo, ifølge Norsk Helseinformatikk.