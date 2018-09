I RETTEN: 9. februar møtte Mo Huanjing i retten i Hangzhou. Foto: - / Hangzhou Intermediate People's C

Kina henrettet barnepike for mordbrann

UTENRIKS 2018-09-28T05:28:28Z

Kina har henrettet en kvinne for å ha satt fyr på boligen der hun var ansatt som barnepike. Husstandens tre barn og deres mor omkom i brannen.

NTB

Publisert: 28.09.18 07:28

35 år gamle Mo Huanjing ble kjent skyldig i brannstiftelse og drap på de fire personene som omkom i brannen i juni 2017. Den 9. februar i år ble hun dømt til døden.

Hun var spilleavhengig og stjal smykker og lånte penger fra familien hun jobbet som barnevakt for, i takt med at spillegjelden hennes vokste.

Under rettssaken mot henne i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen, kom det fram at tapet hun forvoldte familien beløp seg til 300.000 kinesiske yuan, tilsvarende rundt 350.000 norske kroner.

Hun innrømmet skyld, men fortalte under rettssaken at hun planla å slukke brannen i håp om at familien ville bli så takknemlig at de ville låne henne mer penger. Brannen kom imidlertid raskt ut av kontroll, og Mo forlot leiligheten. De tre barna på 6, 9 og 11 år og deres mor kom seg ikke ut.

Faren til barna, Lin Shengbin, var ikke hjemme da brannen brøt ut.

– Endelig er djevelen Mo Huanjing henrettet. Vi har ventet lenge på denne dagen, skriver Lin på det sosiale mediet Weibo.

Henrettelsen skjedde forrige fredag.

Saken fikk stor oppmerksomhet i Kina på grunn av de tragiske omstendighetene og meldinger om at brannvesenet reagerte sent på meldingen om brannen.