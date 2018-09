MOREN ADVARER: Tyler Broome be funnet bevisstløs med skader i ansiktet av en forbipasserende i parken. Her er han fotografert i sykesengen på sykehuset. Foto: Dawn Hollingworth/Facebook

Tyler (11) ble hardt skadet etter YouTube-stunt – nå advarer moren

Elleve år gamle Tyler fikk alvorlige hodeskader etter å ha imitert et stunt fra YouTube. Nå går moren hardt ut på sosiale medier for å advare, og forhindre at andre gjør det samme.

11 år gamle Tyler Broome ble funnet bevisstløs i en park i Nottingham med alvorlige skader av en forbipasserende, etter å ha forsøkt å kopiere et populært YouTube -stunt kjent under navnet «Roundabout of Death»,

Stuntet går ut på å bruke bakhjulet på en motorsykkel til å gi fart til en karusell.

Under stuntet skal Broome ha svimt av som følger av den enorme kraften, som igjen skal ha presset veske og blod opp til hodet hans.

En forbipasserende tenåring skal ha funnet elleveåringen med blåmerker og med hovne og blodige øyne. Han skal raskt ha blitt kjørt til Queens Medical Centre for skadene.

De andre personene som Broome var sammen med, skal ha stukket av da han mistet bevisstheten, ifølge moren Dawn Hollingworth, som etter hendelsen 13. september publiserte et lengre innlegg på Facebook , der hun oppfordrer alle Youtubere til å slutte å laste opp lignende stunt-videoer.

– Til alle YouTube-bloggere som fortsetter å publisere stunts som 11 år gamle gutter synes ser gøy ut – dette er resultatet – så slutt med det. Skadene hans er så sjeldne at helsepersonellet måtte gjøre research på det før de kunne behandle han, skriver hun.

Til tross for skadene, mener legene at Broome vil bli helt frisk, skriver moren på e-post til VG.

– Han trenger å få ned hevelsen, men legene sier at han mest sannsynlig vil bli helt frisk igjen. Han har tåkesyn på begge øynene, men legene håper synet vil gå tilbake til det normale så fort hevelsen er redusert, skriver hun.

På spørsmål om hvorfor hun skrev innlegget og publiserte bildene av sønnen på Facebook, skriver hun følgende:

– Jeg publiserte innlegget for å forhindre at andre barn gjør det samme som sønnen min gjorde.

Hollingworth har gitt VG tillatelse til å bruke av bildene av sønnen.

I Facebook-innlegget utdyper hun og skriver at det fort kunne ha endt med at hun mistet sønnen sin, og at hun ikke ønsker at andre familier skal oppleve det hun opplevde.

Ikke første gangen

Det er ikke første gang et YouTube-stunt ender i tragedie.

I fjor mistet 22-år gamle Pedro Ruiz livet etter at hans egen kjæreste, Monalisa Perez, skjøt han ved et uhell.

Ruiz hadde lenge mast om å gjennomføre et stunt som gikk ut på at han skulle stoppe kulen med en bok. Men istedenfor å stoppe, gikk kulen rett gjennom bokem og traff Ruiz, som kort tid etterpå døde av skadene.