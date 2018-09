REDDES MED BÅT: Ettårige Oliver Kerry blir båret opp i en sheriff-fartøy i Leland i Nord-Carolina søndag Foto: JONATHAN DRAKE / REUTERS

18 døde etter Florence – hundrevis fanget av flom

Natt til mandag steg dødstallet etter Florence til 18 mennesker i Carolina-statene. Myndighetene sier det er verre tilstander i vente.

Det er varslet av det som nå er et tropisk lavtrykk vil fortsette å pøse nedbør over deler av Nord-Carolina i de neste dagene, og dermed forventes det at flere elver vil gå over sine bredder og skape storflom.

Det er allerede så mye oversvømmelse i Nord-Carolina at statens samferdselsetat ber folk unngå å reise i delstaten. Flere transportårer er stengt, og kystbyen Wilmington er nærmest helt avsondret.























Ifølge CNN er det rapportert om over 900 redningsaksjoner fra vann bare i Nord-Carolina, men mange flere trenger hjelp.

Myndighetene har advart at man har verre flom i vente.

Søndag kveld lokal tid befant Florence seg ifølge det nasjonale orkansenteret (NHC ) rundt 70 kilometer nord-nordøst for Greenville i Sør-Carolina. Da var maks-vindstyrken på 45 kilometer i timen og lavtrykket beveget seg nordover med en fart på 17 kilometer i timen. De advarer fremdeles mot styrtflom og «katastrofal/historisk oversvømmelse av elver i store deler av Carolina-statene.»

Natt til mandag norsk tid er de offisielle dødstallene knyttet til Florence steget til 18.

Det er dødsfall knyttet til drukning, fallende trær, kullosforgiftning, fall og eletrisk støt.

Rundt 700.000 kunder i Nord-Carolina er uten strøm, i tillegg til rundt 60.000 i Sør-Carolina. I Lumberton i Nord-Carolina har vannstanden i elven steget sju meter, og er forventet å stige til nærmere åtte. Wilmington i samme stat, en by med 117.000 innbyggere, er nesten helt isolert fra omverdenen. Også hjelpemannskaper sliter med å komme til med proviant og nødforsyninger.